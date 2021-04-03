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ALO 199 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat belgesi çıkarttırmak isteyen kişiler, bu işlemlerini E-devlet'in yanı sıra artık Alo 199 üzerinden de gerçekleştirebilecekler. E-devlet üzerinden başvuru yapılabildiği gibi Alo 199 hattından da istenilen işlem gerçekleştirilebilecek. Seyahat izni belgesi çıkarmak isteyen kişiler haberimizden detaylı bilgilere ulaşabilirler.

03 Nisan 2021 Cumartesi 16:41
ALO 199 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır?
Takip Et:

Seyahat yol izin belgesi nasıl alınmaktadır?

Bu izin belgesini almak için kişiler, E-devlet uygulaması üzerinden başvuru yapmak zorundadırlar. İsteyen kişiler Alo 199 hattından da ulaşım sağlayabilirler. TC kimlik numarası ve şifre ile E-devlet uygulamasına giriş yapılarak sistem üzerinden başvuru linkine ulaşılabilir. Açılan sayfada başvuru ve belge türü seçilir. Değerlendirme sonucunda SMS yolu ile geri dönüşüm sağlanmaktadır. Bu yüzden cep telefonu numarası güncel olmalıdır. 



Son Güncelleme: 03.04.2021 17:06
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Anahtar Kelimeler:
E-devletSeyahatIzin
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