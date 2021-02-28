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Alo 199 nedir? Alo 199 hangi hizmetleri verir?

Yeni kimlik kartı almak isteyen kişiler Nüfus müdürlüklerine gidip saatlerce süren sıra kuyruğuna girmek zorunda değiller. Alo 199’u arayıp randevu alabiliriz. Randevumuz olduğu için sıra beklemeden direk randevu saatimizde kimlik kartımızı çıkartabiliriz. Peki, Alo 199 başka ne hizmetler sunar? Konuşma ücretli midir? Bütün merak edilenler için haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 16:47
Alo 199 nedir? Alo 199 hangi hizmetleri verir?
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Bu hattı arayarak zamandan kazanan vatandaşlar, pandemi sürecinde kalabalık ortamlarda bulunmaktan da kurtulurlar. Ayrıca, Alo 199 yeni kimlik kartı randevusu vermekle kalmayıp, doğum, ölüm ve vatandaşlık işlerinde de yardımcı olur ve bilgiler aktarır.

 

Alo 199 hangi hizmetleri verir?

Randevular ile ilgili birçok işte yardımcı olan hattı arayarak randevu alabilir, iptal edebilir, değiştirebilirsiniz.  Ayrıca ölüm, evlenme, boşanma, doğum ve vatandaşlık sorunlarını çözmede yardımcı olur.

Bu hat ile aslında Nüfus Müdürlüğüne gitmekten kurtuluruz. Nüfus Müdürlüğüne gitmemiz lazım olduğunda hemen yola çıkmamalıyız ilk önce bu hattı arayıp işlerimiz hakkında ilk yardımı buradan almalıyız.

 

Alo 199’u aramak ücretli midir?

Diğer aramalarımızı yaparken nasıl bizden bir ücret kesiyorlarsa, bu hattı da aradığımız zaman bizden aynı ücreti kesiyorlar. Eğer cep telefonunuza kayıtlı bir kampanya kullanıyorsanız bu arama ücreti tarifenizden kesilecektir.

 

Alo 199 randevu alım işlemi nasıl gerçekleşir?

Ev veya cep telefonumuzdan bu hattı arayarak ulaşım sağladığımız zaman karşımıza ilk otomatik müşteri temsilcisi çıkar. Bu temsilcinin sorduğu soruların yanıtlarını bize basmamız belirtilen tuşlara basarak vermemiz gerekir.

Arayan kişi fazlalığı çok fazla olduğu için hattın meşguliyeti de fazla oluyor. Yoğunluk yaşanmayan akşam saatlerini tercih ederseniz hatta ulaşımınız kolaylaşacaktır.

Eğer yine de hatta ulaşamıyor ve randevu alamıyorsanız https://randevu.nvi.gov.tr/ linki üzerinden randevu alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Alo 199 mesai saatleri nelerdir?

Bu hat vatandaşlarımıza 7/24 hizmet vermektedir. Günün herhangi bir saati bu hattı arayıp ulaşım gerçekleştirebilirsiniz. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki hat, sabah ve öğlen saatlerinde yoğunluk yaşadığından dolayı her arayana dönüş yapamayabiliyor.

Pandemi sürecinin içinde bulunduğumuz bu dönemde Alo 199 hattı yalnızca seyahat izni randevuları için hizmet vermektedir. Şuanlık randevu alma ya da vatandaşlık ile ilgili işlemleri bu hattı arayarak gerçekleştiremezsiniz. Bu kısıtlama ne zaman kalkar henüz bilinmiyor ve netlik kazanana kadar randevu alma işlemleri https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleşecek.

 

Alo 199 hattı ile randevu neden oluşturamıyorum?

Bu sorunla çokça kez karşılaşılmaktadır. En büyük nedenlerinden biride hattaki yaşanan yoğunluktur. Diğer nedenlerse randevuların dolmuş olması ya da iptal edilen randevunun yeniden alınmaya çalışmasıdır.

 

Alo 199 randevu iptali

Almış olduğumuz yeni kimlik kartı randevusu veya başka randevularımızı bu hattı arayarak iptal işlemini gerçekleştirebiliriz.

Başka bir seçenek olarakta https://alo199.nvi.gov.tr/ linkinden işlemimizi gerçekleştirebiliriz.

Ayrıca almş olduğumuz randevuları da sorgulayabileceğimiz bir sistem mevcuttur. https://randevu.nvi.gov.tr/appointment/index linki üzerinden işlemimizi gerçekleştirebiliriz.



Son Güncelleme: 28.02.2021 16:47
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Anahtar Kelimeler:
Alo 199çağrı MerkeziRandevu AlmaNüfus Müdürlüğü
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