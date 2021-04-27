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Alo 199 çöktü mü, neden cevap vermiyor? Alo 199 seyahat izni alma

Salgınla mücadele kapsamında tam kapanma seçeneğini devreye sokan Türkiye 29 Nisan Perşembe gününden itibaren bayram sonuna kadar tam olarak kapanacak. Tam kapanma esnasında şehirlerarası seyahat izne tabi olacak. İzin alma hattı olan Alo 199 yoğunluk nedeniyle çöktü mü? Al0 199 çalışıyor mu? İşte detaylar.

27 Nisan 2021 Salı 23:29
Alo 199 çöktü mü, neden cevap vermiyor? Alo 199 seyahat izni alma
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi ile Şehirlerarası seyahatın detayları netleşti. Şehirlerarası seyehat izne tabi oldu. İzin alındam yolcu bileti dahi alınmayacak. Cenaze, hastalık gibi durumlarda seyahat izin belgesi alınmadan yola çıkılamayacak. 

Tam kapanmanın tarihlerinde seyahat izin belgesi almak için ya e devlet kapısını kullanacak yada İçişleri Bakanlığı hattı olan Alo 199 üzerinden izin belgesi oluşturabilecek. Şimdiden herkes memleketine ya da tatil yörelerine akın etmeye başladı. 

Seyahat izin belgesi almak için 199 hattını arayan vatandaşlar telefonla ulaşamamktan şikayetçi. Bu durum acaba sistem çöktü mü sorularını akıllara getirdi. Konu hakkında ise henüz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı.




Son Güncelleme: 27.04.2021 23:29
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Anahtar Kelimeler:
Alo 199Seyahat Izni
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