Alo 199 çöktü mü, neden cevap vermiyor? Alo 199 seyahat izni alma

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi ile Şehirlerarası seyahatın detayları netleşti. Şehirlerarası seyehat izne tabi oldu. İzin alındam yolcu bileti dahi alınmayacak. Cenaze, hastalık gibi durumlarda seyahat izin belgesi alınmadan yola çıkılamayacak.
Seyahat izin belgesi almak için 199 hattını arayan vatandaşlar telefonla ulaşamamktan şikayetçi. Bu durum acaba sistem çöktü mü sorularını akıllara getirdi. Konu hakkında ise henüz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 27.04.2021 23:29