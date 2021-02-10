Alo 171'e başvuranların yüzde 25'inin sigarayı bıraktığı açıklandı

Tütün ve sigara kullanmak insan sağlığını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Tütün ve sigara kullanımı uzun vadede kansere, kalp damar hastalıklarına, KOAH ve benzeri daha birçok hastalığa yol açıyor. Sigaranın erken yaşta ölüme sebep olduğu gerçeği de var. Dünya’yı etkisi altına almış olan koronovirüse yakalanan sigara içicileri, virüsü daha ağır yaşıyor. Virüs sebebiyle ölme olasılıkları daha da artıyor.

Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyen kişilere yardımcı oluyor. Alo 171’e, 7/24 ulaşılabiliyor. Alo 171, günde yaklaşık 3 bin kişi tarafından aranıyor.

Sigarayı bıkmak isteyen kişilere, görevliler tarafından yol gösteriliyor. Sigara bırakma sürecinde neler yaşayacakları, nasıl davranış değişiklikleri yaşayacakları hakkında bilgi veriliyor.

Başvuruda bulunan kişilerin nikotin bağımlılık seviyesinin öğrenilmesi gerekiyor ve bunun için kişilere test yapılıyor. Kişinin, bağımlılık seviyesine göre program oluşturuluyor. Kişiler, sigara bırakma polikliniklerine gönderiliyor. Kişiler, operatörden en yakında bulunan sigara bırakma merkezi için randevu isteyebiliyor.

Sigara bırakma programına başlayan kişilerin kontrolü danışma hattı tarafından sağlanıyor. Kişiler, 1 sene içerisinde 7 defa aranıyor. Kişilere, bu zorlu programa devam edebilmeleri için motivasyon veriliyor.

Sigara bırakmak isteyen kişiler için özel programlar hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene programa katılmış olan kişilerin %25’inin sigarayı hayatından çıkardığı öğrenildi.

