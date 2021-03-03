ALO 170 hattı ücretli mi? ALO 170 SGK’nın çalışma saatleri nedir ve ücreti ne kadardır?

SGK ile bir işlem yapmak isteyen insanlar, ALO 170 hattını ayarak, müşteri hizmetlerine bağlanıp, sorularını yöneltebilir. Her alanda soru sorabilecek vatandaşlar, şikayet ve öneri taleplerini de iletebilmektedir. ALO 170, vatandaşlarına daha iyi bir hizmet sunmak için kurulmuştur. Vatandaşların kolayca ulaşabileceği bu hattın ücretli olup olmadığı merak edilen konulardan biri. Bu yazımızda ALO 170 hattının ücretli olup olmadığını öğrenebileceksiniz.

Kişilerin, iş hayatlarında yaşayabileceği sorunları çözmek için kurulan, şikayetlerini aktarabileceği, başvuru yapabileceği bir sistem olan ALO 170, her türlü bilgiye sahip olabileceğiniz bir hattır. Aynı zamanda bu hattan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mevzuatını ilgilendiren her konuda soru sorabilirsiniz. Aynı zamanda başvuru formu da yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu hatta işini düzgün yapmayan iş vereni şikayet edebilirsiniz. Yaşadığınız bölgede, kayıt dışı göçmenleri şikayet edebilir, anlaşmalı boşanma davalarında yer alan şikayetleri de ALO 170 hattına iletebilirsiniz.

ALO 170 hattını emekli olanlarda kullanma haklarına sahiptir. Emeklilik üzerine merak ettiğiniz soruları eletebildiğiniz gibi, emeklilik tarihinizi bu hattan öğrenebilirsiniz. Başvuru formunuzun ne süreçte olduğunu ALO 170 arayarak öğrenebilirsiniz. ALO 170 aradıktan sonra sizlere başvuru takip numarası verilmektedir. Bu takip numarası sizinle alakalı bilgiler içermektedir. Kişisel bilgilerinizin yer aldığı bu takip numarasını kimseyle paylaşmayın.

ALO 170 hattı yedi gün 24 saat hizmet vermektedir. İstediğiniz zaman bu hatta ulaşabilirsiniz. ALO 170 hattı gündüz saatlerinde yoğun çalışan bir hattır. Bu yüzden acelesi olan vatandaşlar, ALO 170 hattını daha sakin saatler olan gece vakitlerinde ararlarsa başvurularını daha kolay yapabilirler.

Bu hat, gündüz saatlerinde daha yoğun olduğundan akşam ya da gecenin ilerleyen saatlerinde hattı arayarak, daha kolay bir şekilde hatta bağlanabilirsiniz. ALO 170 hattını ayarak herhangi şikayet ve başvuru oluşturmuşsanız, bu başvurularınız üç gün içerisinde sonuçlanacaktır.

ALO 170 hattını ararken bazı dikkat etmeniz gereken unsurlar vardır. Bunların en başında yer alan şey ise kişisel bilgilerinizdir. TC kimlik numaranız dahil kişisel bilgilerinize ait birkaç soru sorulmaktadır. Bu esnada kimlik kartınızı yanınızda tutunuz.

Eğer bir kurumda çalışıyor iseniz ve çalıştığınız yerden maaşınızı almıyorsanız. Alo 170 hattına şikayette bulunacağınız zaman işletme yerine ait bilgilerinin hepsini net bir şekilde aktarmanız gerekmektedir. Bu bilgiler, işyeri ismi, unvanı, açık adres, iş yerine giriş ve çıkış tarihleridir.

Sigortasız çalıştırılan bir kurumu şikayet etmek istiyorsanız, kişinin ismini, soy ismini açık ve net bir şekilde aktarmanız gerekmektedir. Bu başvurulardan sonra sizlere bir takip numarası verilecektir. Bu takip numarasından şikayetin sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakabilirsiniz.

ALO 170 hattına verdiğiniz bilgiler tamamen gizlenmektedir. Bu durumda mağduriyet yaşamanız imkansızdır. Aynı zamanda buluğunuz şikayet ve başvurular titizlikle incelenmektedir. Şikayette bulunduğunuz kişi, şikayetin asılsız olduğunu ispatlayamazsa derhal işlemler başlatılacaktır.

ALO 170 hattını aradığınızda her dakika 50 kuruş ödemeniz gerekmektedir. Bu miktar, telefon faturanıza yansımaktadır.

Şikayette bulunduğunuz bir başvurunun sonuçları üç günde açıklanmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu süre daha ileriki günlere aksayabilir. Öneğin, çalıştığınız kurumdan ücret alamadınız ve şikayette bulundunuz. Çalıştığınız yere müfettiş denetimi sağlanacaktır. Ancak müfettişin denetim tarihi ileriki aylarda olabilir. Müfettişin denetim raporu ise İşkur’a gönderildikten sonra İşkur tarafından incelenmeye alınır. Bu incelemelerden dolayı sonuç birkaç ay sürebilir. Bu noktada sabırlı olmanız gerekmektedir.

ALO 170 SGK destek hattıdır ve dilediğiniz zaman arayarak istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. ALO 170 hattının ise bir sitesi vardır. bu site üzerinde de işlemlerini halledebilirsiniz.

Site üzerinden işlem yapabileceğiniz gibi, ALO 170 hattından da başvuru yapabilirsiniz. Eğer intenet üzerinden bu işlemi yapmak istiyorsanız https://www.alo170.gov.tr/#onlineislemler linkini tıklayarak, işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu site size canlı destek ekibi imkanı sunmaktadır. Buradaki canlı destek ekibinden yardım talebinde bulunabilir, işlerinizi buradan yürütebilirsiniz.

Bu siteden güncel haberleri ve duyuruları okuyabilir, gündemden uzak kalmayabilirsiniz. Aynı zamanda ‘sık sorulan sorular’ kısmına girerek merak ettiğiniz konuların cevabına ulaşabilirsiniz.

ALO 170 aradınız ancak ulaşamadınız. Bunun bazı nedenleri olabilmektedir. ALO 170 hattı çoğu zamanda fazla başvuru, talep ve soru alan bir hattır. Bu yüzden sistemsel olarak başvurulara, aramalara cevap verememektedir. Eğer gün içerisinde aramış ve ALO 170 hattına ulaşamamış iseniz daha sakin saatlerde veya akşam saatlerinde arayın.

Bu yazımızda siz okuyucularımız için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan ve her türlü sorunlarınıza çözüp üretmeye çalışan ALO 170 hattı hakkında bilgiler sunmaya çalıştık.