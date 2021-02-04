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Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!

Almanya'da yaşayan ve burada hayatlarını kaybeden Mustafa Özdemir ve Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Cenazeler Türkiye'ye geldikten sonra karışınca, gömüldükleri yerden çıkarıldılar ve asıl memleketlerine gönderildiler.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:38
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
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Almanya'da koronavirüs tedavisi gören Mustafa Özdemir, hayatını kaybettikten sonra ailesi tarafından Türkiye'ye getirilmek istendi. Aynı zamanda ölen Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi Türkiye'ye gönderilirken, iki cenazenin karıştığı öğrenildi.

Trabzonlu Mustafa Özdemir ile Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazelerinin yurt dışındaki işlemleri tamamlandıktan sonra uçakla Türkiye'ye gönderilirken Mustafa Özdemir'in ailesi Trabzon Havalimanı'ndan teslim aldıkları cenazelerini koronavirüs salgını tedbirleri ile birlikte Akçaabat ilçesinde toprağa verdiler.

Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi ise yakınları tarafından teşhis edilirken yanlış cenazenin geldiğini tespit ettiler. Yıldırım'a ait olmadığı belirlenen cenazenin karıştığı saptandı.  

Yapılan araştırmalar sonrasında Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesinin Trabzon'da toprağa verildiği öğrenilirken Mustafa Özdemir'in cenazesinin de Elazığ'da olduğu belirlendi. Akçaabat ilçesinde mezar yeri kazılarak Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi çıkarıldı ve Elazığ'a yollandı. Mustafa Özdemir'in cenazesi de Trabzon'daki yakınlarına teslim edildi. Morg teşhisinde bulunan Yıldırım'ın yakınları, Özdemir'in koronavirüsten hayatını kaybetmesi nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMustafa ÖzdemirMehmet Zeki YıldırımKarışan Cenazeler
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