Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!

Almanya'da koronavirüs tedavisi gören Mustafa Özdemir, hayatını kaybettikten sonra ailesi tarafından Türkiye'ye getirilmek istendi. Aynı zamanda ölen Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi Türkiye'ye gönderilirken, iki cenazenin karıştığı öğrenildi.

Trabzonlu Mustafa Özdemir ile Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazelerinin yurt dışındaki işlemleri tamamlandıktan sonra uçakla Türkiye'ye gönderilirken Mustafa Özdemir'in ailesi Trabzon Havalimanı'ndan teslim aldıkları cenazelerini koronavirüs salgını tedbirleri ile birlikte Akçaabat ilçesinde toprağa verdiler.

Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi ise yakınları tarafından teşhis edilirken yanlış cenazenin geldiğini tespit ettiler. Yıldırım'a ait olmadığı belirlenen cenazenin karıştığı saptandı.

Yapılan araştırmalar sonrasında Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesinin Trabzon'da toprağa verildiği öğrenilirken Mustafa Özdemir'in cenazesinin de Elazığ'da olduğu belirlendi. Akçaabat ilçesinde mezar yeri kazılarak Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi çıkarıldı ve Elazığ'a yollandı. Mustafa Özdemir'in cenazesi de Trabzon'daki yakınlarına teslim edildi. Morg teşhisinde bulunan Yıldırım'ın yakınları, Özdemir'in koronavirüsten hayatını kaybetmesi nedeniyle karantinaya alındığı bildirildi.