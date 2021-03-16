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Almanya'da yaşayan kaç türk var? 2021 Almanya'da bulunan güncel Türk nüfusu

Ülkemiz geçmişten bu yana çeşitli ülkelere göç veriyor. En çok tercih edilen ülkelerin başında Almanya geliyor. Türk nüfusu orada çoğunluk oluşturuyor. Bilim, iş, sağlık, eğitim ve evlilik gibi nedenlerle ülkemiz Almanya'ya gçö vermeye devam ediyor. Buna göre Almanya'da yaşayan Türk nüfusu 2021 verilerine göre nedir? Ayrıntıları öğrenmek için haberimize tıklayın.

16 Mart 2021 Salı 10:02
Almanya'da yaşayan kaç türk var? 2021 Almanya'da bulunan güncel Türk nüfusu
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Almanya en çok Türk göçü alan ülkerin başında geliyor. Türk mahalleleri, restoranları, işletmeleri, Türklere ait eğlence yerleri gibi farklı alanlarda açılan ekonomik işletmelerle de varlığını sürdürmeye devam ediyor. 

Bilim, sağlık, eğitim vb. alanlarda yurtdışı deneyimi gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaş, geçmişten bu yana dek göç ediyor. Türkler en fazla Almanya'da bulunuyor. Almanya'da Türklerin iş gücünden oldukça faydalanıyor. 

Almanya'da yaşlı nüfusun fazla olması ve Türk nüfusunun genç olmasından ötürü gelen Türk göçünü de severek kabul ediyor. 

Dışişleri Bakanlığının 2021 verilerine göre Türkler en çok nerede yaşıyor?

Türkler yalnızca Almanya'ya göç etti diyemeyiz, dünyanın birçok noktasında az sayılamayacak kadar Türk yaşıyor. Sizler için ilk 20 ülkeyi baz alarak açıklıyoruz. 

20-NORVEÇ:

Kuzey Avrupa'da yer alan Norveç, doğasıyla birçok insanı büyülüyor. Temiz havası, yaşanılabilir bir yer olmasıyla dünyanın pek çok yerinden göç alıyor. Orada yaşayan Türk sayısı: 21 Bin.

19-GÜRCİSTAN:

Gece hayatıyla nam salan ülke, lezzet, sanat ve tarihi açıdan göç almaya devam ediyor. Hayat standartlarının uygun olması, sıcakkanlı insanlarıyla çekiciliğini sürdüren Gürcistan tercih edilen ülke olma konusunda devam ediyor. Yaşayan Türk sayısı: 22 Bin. 

18-YUNANİSTAN:

Eskiden mübadele döneminden beri göç alıp veren bir ülke olmuştur. Coğrafi konum yakınlığıyla ve Ege komşumuz olması sebebiyle de orada da yaşayan vatandaşlarımız vardır. Cazip bir turistik kenttir. Orada yaşayan Türk sayısı: 25 Bin.

17-RUSYA:

Büyük bir ülke olması sebebiyle iş ve evlilik gibi mevzuların fazlalığından vatandaş sayısıda fazladır. Yaşayan Türklerin sayısı: 40 Bin.

16-İTALYA:

Kültürü ve tarihi dokusuyla bir bütün olarak gelen turisti etkileyenlerden dolayı kalıcılığı oluyor. Gelen kalmak istiyor. Ülkenin sunmuş olduğu kültürel rahatlıkla birlikte tercih edilen ülkeler başında geliyor. İtalya mutfağını da es geçmemek lazım. Yaşayan Türk sayısı: 50 Bin.

15-AZERBAYCAN:

Kardeş ülke olarak bilinmesiyle de çok fazla vatandaşımız orada yaşamaktadır. Yaşayan Türk: 55 Bin.

14-BULGARİSTAN:

Yaşayan Türk sayısı: 60 Bin.

13- SUUDİ ARABİSTAN:

Orada yaşayan vatandaşlardan çoğu inşaat, elektronik, lokanta, berber ve mobilya sektörü gibi işlerde çalışıyorlar. Yaşayan Türk sayısı: 60 Bin.

12-İSVEÇ:

Gelişmişliğiyle bilinen ülkede yaşayan Türk sayısı: 62 Bin 500.

11-KANADA:

Barışcıl ve insancıl bir ülke olmasıyla birlikte gelişmişlik düzeyi oldukça da yüksektir. Yaşayan Türk sayısı: 70 Bin.

10-DANİMARKA:

Mutluluk seviyesi en yüksek ülkelerden biri olarak bilinen ülkede Türk sayısı: 75 Bin.

9-İSVİÇRE:

Finans ve bankacılık sektörünün öncülerinden kabul edilen ülke de yaşayan Türk sayısı: 130 Bin.

8-AVUSTRALYA:

Huzurlu ve mutlu olmayı sağlayan ülkede yaşanılabilecek 2-3 şehir bulunuyor. Türklerin sayısı: 150 Bin.

7-BELÇİKA:

Türk köyü de bulunmakla birlikte ülkede yaşayan Türk sayısı: 240 Bin.

6-AVUSTURYA:

Yaşayan Türk sayısı: 250 Bin.

5-ABD:

En fazla New York, Kalifonia, Florida gibi. Yaşayan Türk sayısı 300 Bin.

4-İNGİLTERE:

Yaşayan Türk sayısı: 400 Bin.

3-HOLLANDA:

Ülkedeki Türk sayısı: 500 Bin.

2-FRANSA:

Orada yaşayan Türk sayısı: 700 Bin.

1-ALMANYA:

Yaşayan Türk sayısı: 2 Milyon



Son Güncelleme: 16.03.2021 10:02
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürk Sayısı2021 Türk Nüfusu Almanya
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