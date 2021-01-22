Almanya vize başvurusu nasıl yapılır? 2021 Almanya vizesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Avrupanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Almanya’yı her sene birçok kişi ziyaret ediyor. Özellikle Türk vatandaşları Almanya’ya hem gezmek hemde çalışmak için Almanya’ya gitmek istiyor. Almanya Türk vatandaşlarda vize şartı aradığı için öncelikle vize çıkarılmalıdır.

Almanya’ya gitmek için vize zorunlu mu?

Almanya’ya gitmek için vizeye gerek olup olmadığına sahip olunan pasaport türüne göre değişiklik gösteriyor. Bordo pasaport sahip kişilerden ülkeye girişlerinde vize isteniyor. Yeşil pasaport, gri pasaport veya siyah pasaportu bulunan kişilerden vize istenmiyor.

Yalnızca bu üç pasaport sahip kişiler, ülkede toplam 180 gün içinde 90 gün vizesiz olarak kalabilirler. Doksan günden fazla kalacak kişilerden vize istenmektedir.

Almanya vize çeşitleri nelerdir?

Almanya seyahatlerin de alabilecek vize çeşitleri, seyahatin amacına ve süresine göre değişiklik gösteriyor. Almanya için alınacak vize çeşitleri şöyle;

-Turistik vize

Gezi, eğlence, seyahat vb. turistik amaçla Almanya’ya gitmeyi düşünen kişiler bu vizeye başvuruda bulunmaları gerekir.

-Aile ziyareti vizesi

Ailesi, akrabaları veya arkadaşları Almanya’da yaşayanların almaları gereken vize çeşididir.

-Ticari vize

Fuar, iş ve benzeri ticari amaçlar ile Almanya’ya gitmek isteyenlerin alacağı vize çeşididir.

-Transit vize

Başka bir ülkeye giden ama transfer yani aktarma işleminin Almanya’da yapılacağı durumlarda alınan vize çeşididir.

-Erasmus vizesi

-Erasmus programına dahil olan öğrencilerin veya personel değişim programlarından faydalanacak personellerin alması gereken vize çeşididir.

-Yatırımcı vizesi

-Almanya’ya kendi işini kurmak, yatırım yaparak, kendini geliştirmek ve işlerini büyütmek, ayrıca oturum izni almak isteyen kişilere verilen vize çeşididir.

-Çalışma vizeleri

Sadece Almanya’daki bir firmayla anlaşan kişilerin alacağı bu vize, ülkede çalışmak istemesine rağmen çifte vatandaşlığı olmayan kişilerin almaları gereken vize çeşididir.

-Dil okulu vizesi

Almanya’da dil eğitimi almak isteyen kişilerin başvuruda bulunmaları gereken vize çeşididir.

-Şoför vizesi

Almanya’da bir şirkete veya firmaya bağlı olarak yük taşımacılığı yapan ve uzun sürecek nakliye işlemlerinde alınması gereken vize çeşididir.

-Kültürel ve Sportif Etkinlik vizesi

Kültürel ve sportif etkinliklere katılacak kişilerden istenen vize çeşididir.

-Aile Birleşimi Vizesi

Türk yurttaşlarının Almanya’da oturan ailelerinin yanına yerleşmek için başvuruda bulunmaları gereken vize çeşididir.

Almanya için alınan vize türlerinin seyahat süreli ise şöyle;

-Almanya kısa süreli vize(C tipi)

Ülkede en fazla doksan gün süreyle kalacak kişinin alacağı vizelere C tipi vizedir. Bu vizelere, ‘Schengen’ vizeside denilmektedir.

-Almanya uzun süreli vize(D tipi )

Almanya’da aralıksız olarak doksan günden daha fazla kalacak kişilerin almaları gereken vizedir. Önek olarak, Erasmus vizesi, Aile Birleşimi vizesi veya çalışma vizesi alacak kişilerin kesinlikle uzun süreli vize almaları gerekir.

Almanya vize başvuruları nasıl yapılır?

Almanya için vize başvuruları nereye ve nasıl yapılacağı ile ilgili alınan vizenin süresine göre değişiklik göstermektedir. Uzun süreli yani doksan günden daha fazla süreli vize başvurularının mutlaka Alman konsolosluklarına veya büyükelçiliklerine yapılması gerekmektedir. Kısa süreli yani doksan günden az süreli vize başvurularıysa Almanya Konsolosluğunun yetkilendirdiği vize merkezlerine yapılabilmektedir.

Başvurudan önce kesinlikle randevu alınması gerekmektedir. Randevuların ve başvuruların sonuçlanması, birkaç ay sürebilmesi göz önünde bulundurarak ve ülkemizden Almanya’ya birçok vize başvurusu yapıldığından randevuyu en az bir ay en fazla üç ay önceden alınmalıdır. Ayrıca vize başvurusunda istenen belgeleri başvurudan önce tam bir şekilde tamamlanmalıdır.

Almanya vize randevusu nasıl alınır?

Kısa süreli seyahatler için kişiler Almanya Konsolosluğunun yetki verdiği vize merkezlerinden randevu almaları gerekmektedir.

Uzun süreli vizeler içinse randevular Türkiye’de Almanya konsolosluklarından alınması zorunludur.

Kısa süreli vizeler için alınan randevularda ücret istenmezken uzun süreli vize başvurularında ülkemizdeki Almanya konsolosluklarından ortalama olarak 10 EURO gibi bir ücret istenmektedir.

Randevu sırasında kişinin vize alma sebeplerini, vize türünü açık ve net ifade etmesi, sonraki süreç için oldukça önemlidir.

Randevuda kişinin hangi belgeleri başvuruda teslim etmesi gerektiği ve nasıl bir sürecin onu beklediği de kişiye iletiliyor.

Almanya vize başvurusunda hangi belgeler isteniyor?

Almanya vize başvurularında istenen belgeler şöyle;

-Türkçe ve Almanca 2 tane vize başvuru formu

-Vize talep dilekçesi

-Son üç ay içinde çekilen iki tane biyometrik fotoğraf gerekmektedir

-T.C kimlik kartı fotokopisi

-Vukuatlı nüfus kayıt öneği

-Kişiye ait mali durumunu gösterecek maaş bordosu

-Tapu ve ruhsat ve benzeri mali durumana ilişkin belgeler

-Kişinin aktif olarak kullandığı banka hesabının son üç aylık dökümü

-Seyahat belgeleri ve kalınacak yeri bildiren belgeler

-Teminatı 30.000 EURO olan seyahat sağlık sigortası

-Çalışılan kuruma dair belgeler(işveren başvuranın vergi levhası, imza sirküleri vb. belgeler)

-Vize süresi sonlanan kişinin Türkiye’ye döneceğini kanıtlayan belgeler

Bu belgeler tüm girişlerde istenilen ortak belgeler olmakla birlikte vize türüne göre de ek belgeler istenebilmektedir.

Çalışma vizesi için başvuru yapan kişi çalışacağı firmadaki pozisyonunu gösteren belgeyle Almanya’daki tüm giderlerini firmanın karşılayacağını gösteren firma teminat yazısını başvuru sırasında teslim etmesi gerekmektedir.

Ailesini ziyaret etmek amacı ile ‘aile ziyareti vizesi’ almayı isteyen kişiyse aile, akraba veya arkadaşı tarafından kendisine gönderilecek olan ‘davetiye-istek mektubu’ talep edilmektedir.

Şoför vizesi alacak olan kişiden uluslararası sürücü belgesi, sürücü belgesi, Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Kaydı, C2 belgesi, nakliye firmasından alınması gereken teminat yazısı vb. belgeler istenmektedir.

Dil okulu vizesi almak isteyen öğrencilerden kurs kabul belgesi, kurs ücretinin ödendiğini gösteren dekontlar, daha önce Almanca kursuna gitmiş ise önceki Almanca kurs katılım belgeleri, motivasyon belgesi ve benzeri belgeler istenmektedir.

Başvuru sırasında kişinin parmak izi, damar parmak izi ve benzeri biyometrik verileri de alınmaktadır. Böylece olası dolandırıcılık ve sahtekarlık girişiminin önüne geçilmiş olunuyor.

Bununla beraber bazı kişilerden biyometrik veri alım işlemi alınmamaktadır. Biyometrik veri alımının yapılmadığı durumular şöyle;

-İki yaşın altında olan çocuklar

-Parmak izi vermeye engel olan sağlık sebepleri(sağlık raporlarının bulunması gerekmekte)

-Son beş sene içinde herhangi bir ülke için C tipi vize almış olan kişiler( Bu durum, biyometrik verilerin beş sene için saklı tutulmasından dolayı gelmektedir)

-Almanya’ya resmi ziyaret amacı ile gidecek ülke ve hükümet temsilcileriyle, siyasi liderler

Almanya vizesi kaç gün içinde çıkar?

Almanya vizesi, bütün istenilen belgelerin tamamlanıp başvurunun yapılmasının ardından ortalama 15-22 gün içinde çıkmaktadır. Bu süreye resmi tatiller dahil olmadığı için toplam sürede uzun olabilmektedir. Ayrıca başvuruda bulunan kişilerin sayısının oldukça fazla olması durumunda da başvuruların sonuçlanması uzayabilmektedir.

Almanya vize ücretleri ne kadar?

Almanya vize ücretlerinin belirlenmesinde vize türü ve vize süresi belirleyici olmaktadır. Ortalama olarak vize ücretleri şu şekildedir;

-Harç ücreti: 80 EURO

-Başvuru hizmet ücreti: 30 EURO

-Danışmanlık hizmet ücreti: 40 EURO

6-12 yaş arasındaki çocuklar içinse 40 EURO harç ücreti alınmaktadır. Danışmanlık hizmet ücreti, danışmanlık hizmetinin nereden alınacağına göre değişebilmektedir.

Danışmanlık hizmeti almayacak kişilerin ise herhangi bir ödeme yapmalarına gerek kalmıyor.

Bütün bu vize işlemleri, Başkonsolosluğun adına tahsil edilmekte ve ücretleri sadece nakit olarak ödenebilmektedir.

Eğitim amacı ile alınan vizelerde kurs tam zamanlı ise, doksan günden daha az sürecek ve haftada en az 20 saat ders alınacak ise bu durumda öğrencilerden vize ücretleri alınmamaktadır.

Almanya’ya vizesiz giriş yapabilen ülkeler hangileridir?

Bordo pasaportu olan Türk vatandaşlarının Almanya seyahatlerinde kesinlikle vize taşımaları gerekirken, Schengen bölgesinde yaşayan yirmi beş ülkede ikametgahı olan kişiler Almanya’ya vizesiz girebilmektedir. Almanya’nın vizesiz giriş yapabilen ülkeler şöyle;

-Belçika

-İzlanda

-Polonya

-İtalya

-Portekiz

-Avusturya

-Letonya

-Slovakya

-Çek Cumhuriyeti

-Hollanda

-Slovenya

-Litvanya

-Danimarka

-Estonya

-Finlandiya

-Lüksemburg

-İsplanya

-İsveç

-Malta

-İsviçre

-Fransa

-Yunanistan

-Macaristan

-Norveç

-Lietenstein