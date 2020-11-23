Almanya vatandaşlık hakkı için istenen şartlar nelerdir?

Almanya vatandaşı olabilmek için dünyanın her yerinden gelmekte olan göçmenler gereken şartların neler olduğunu araştırmaktadır.

Göçmen statüsünde olan kişiler tarafından Alman vatandaşlığını alabilme şartları ile hangi durumlarda otomatik olarak Almanya vatandaşlığı alma konuları sık sık araştırma konusu olabilmektedir. Alman vatandaşlığı alındıktan sonra hangi haklara sahip olunacağı da araştırmalarda ön plandadır.

Eğer anne ve babanız Alman vatandaşı ise sizde otomatik olarak Alman vatandaşı olursunuz. Fakat ebeveynlerinizden birisi Alman vatandaşı ise karşınıza belli başlı prosedürler çıkacaktır. Tüm aile fertlerinizin farklı ülke vatandaşı olmaları ön görülebilir. Bu durumda, belirli koşulların sağlanması gerekmektedir.

Her iki ebeveyn de Alman vatandaşı ise, Alman vatandaşlığı otomatik olarak kazanılır. Anne veya baba Alman vatandaşı ise durum değişir. Öncelikle bu aşamada konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler bu kuruluşlardan temin edilmelidir. Aile fertleri de muvafakat verirlerse kısa sürede Alman vatandaşlığı alınabilir.

Bazen, Alman vatandaşlığı için kan bağınız yoksa, Bu durumda sizi bazı koşullar beklemektedir. Eğer 8 yıllık sınırsız ikamet izniniz varsa Almanya içerisinde ikamet edebilirsiniz. Fakat dil seviyeniz, ekonomik ve sosyal durumunuz, eğitim seviyeniz dikkate alınan konulardır. Bunların yanında Adli Sicil Kaydınıza da bakılmaktadır.

Almanya’ya yerleşerek ikamet eden yabancı uyruklu kişiler istenilen şartları sağladıkları zaman Alman vatandaşlığı alabilmektedir. Bu hakka sahip olabilmeleri için konsolosluk tarafından yetki sahibi kurum ve kuruluşlara başvuru yapması gereklidir. Eğer çifte vatandaşlık başvurunuz onaylanmadıysa, vatandaşlıktan çıkma başvurusu yapabilirsiniz.

Vatandaşlık hakkına sahip olmak için gerekli belgeler, kişiler ve durumlar için farklılıklar gösterebilmektedir. Aynı zamanda başvuru yapmak isteyen kişi 16 yaşındaysa bu belgeleri kendi başına hazırlaması gereklidir. Başvuru formunu ikamet ettiğiniz yerin vatandaşlık bölümünden almanız gereklidir. Tüm şahsi belgelerin yetki sahibi makamlara imzalı bir dilekçe formuyla bildirilmesi gereklidir.

Almanya ile herhangi bir kan bağı olmayan vatandaşlar 8 yıl boyunca sınırsız oturma izni ile Almanya’da ikamet sahibi olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak kişi 16 yaşından büyükse şahsen başvuru yapması gerekir. Dil yeterlilik seviyesi en az B1 olması gereklidir. Herhangi bir suçtan mahkûm olunmaması gereklidir. Oturum alabilmek için kültürel, ekonomik ve eğitim düzeyi gibi konulara bakıldığında istenilen şartları karşılıyorsanız başvurunuz olumlu olabilmektedir.

16 Yaşını Aşmış Yabancı Kişiler Nasıl Başvuru Yapabilirler?

Yabancılar Yasasına göre 01/01/2000 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Vatandaşlık Reform Yasası’na göre 16 yaşını dolduran yabancı ülke vatandaşlığına aşağıda belirtilen şartlar yerine getirilirse Alman vatandaşlığı alabilmeniz mümkündür.

Bu yasaya bakacak olursak, Aile fertlerinizden herhangi birinin Alman vatandaşı olmasına gerek yoktur. Şartlar şu şekildedir;

Almanya’da en az 8 yıllık bir süre ile kesintisiz bir şekilde yaşayarak yasal yollarla kalmış olmak. Alman vatandaşlığına başvuru yapılacağı zaman, başvuran kişinin Almanya’da oturum izninin olması gereklidir. Bu iznin süreli ya da süresiz olması fark etmiyor. Almanca dili bilmek gereklidir. Dil seviyeniz başvurduğunuz zaman yetkili kişiler tarafından ölçülmektedir. Bu ölçme değerlendirme şekli yazılı ve sözlü olarak ikiye ayrılır. Gereken dil seviyesi B1 olarak belgeli olarak kanıtlanması istenilmektedir. Başvuruyu yapacak kişi Almanya’nın siyasi, hukuki ve kültürel özelliklerinde bilgi sahibi olması gerekmektedir. Almanya Federal Cumhuriyeti'nde sabıkanızın olmaması. Maksimum 180 güne tekabül eden para cezaları veya infazı tecil edilmiş 6 ayı geçmeyen hapis cezaları en fazla 180 güne denk gelen para cezasını aşmayan mahkûmiyetler veya infazı tecil edilmiş olması kaydıyla 6 ayı geçmeyen hapis cezaları engel teşkil etmez. Yukarıdaki sınırların altında kalan birden fazla cezalandırılma sürelerinin birbirine eklenmesi söz konusu değildir. Eğer Alman vatandaşlığına başvuracaksanız geçiminizi kendiniz sağlamanız gerekmektedir. Herhangi sosyal yardım ya da işsizlik maaşı almıyor olmanız lazımdır. Bu durum sadece 23 yaşın altındaki kişilere geçerlidir. 23 yaş altı kişilerin gelir durumlarına bakılmaz ya da herhangi bir sponsora ihtiyaçları yoktur. Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası'na bağlılık göstereceğinize dair belgenin imzalanması. Anayasaya aykırı davranışlarda bulunulmayacağının taahhüt edilmesi. Alman vatandaşlığına başvuracak kişinin hakkında Yabancılar Yasası'nın 46. maddesine göre herhangi bir sınır dışı edilme kararının bulunmaması gerekmektedir. Başvuruyu yapan kişi herhangi bir Avrupa Birliği vatandaşı değilse, eski vatandaşlığını bırakarak bunu belgelerle kanıtlaması gereklidir. Alman vatandaşı olmak isteyen kişi eski vatandaşlığından kendisinin kontrolü dışında oluşan nedenlerden dolayı çıkamıyorsa bu şart aranmaz ve bu durumun hangi sebeplerden kaynaklandığını belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. Bunun sonrasında çifte vatandaşlık alabilmesi mümkün olacaktır. Alman vatandaşlığı hakkını kazanan kişinin eşi ve 18 yaşını doldurmamış çocukları Almanya’da 8 yıl süreye kadar yaşama hakkına sahip olabilirler. Alman vatandaşlığı alabilmeleri mümkün olacaktır.

Yabancılar Yasası uyarınca kolaylaştırılmış vatandaşlık hükümlerinden yaralanamıyorsanız aşağıda belirtilmiş olan şartları sağladığınız takdirde Alman vatandaşlığına geçebilmeniz mümkündür.

Almanya’da hakkınız olan ikametin en az 8 yılını kesintisiz şekilde kullanmış olmanız gereklidir. Siyasi sebeplerden iltica etmek zorunda kaldığınızda ise en az 6 yıl ikametinizin bulunması gereklidir. 60 yaşını geçen kişiler ise en az 12 yıl Almanya sınırları içerisinde ikamet etmelidir. Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından koruma altındaysanız ve herhangi bir vatandaşlığınız bulunmuyorsa en az 6 yıl ikamet etmeniz gereklidir. Almanya Federal Cumhuriyeti çıkarları için hizmet vermeniz durumunda ise sizden 3 yıllık ikamet etmeniz beklenmektedir. Alman vatandaşlığı için Alman birisi tarafından evlatlık edinilmeniz durumunda da en az 3 yıl ikamet etmeniz gereklidir. Alman vatandaşlığına başvuru yaptığınız sırada süreli veya süresiz oturum iznine sahip olmanız gereklidir. Eğer Almanya’da geçici bir süre için bulunduğunuz takdirde bu haklardan yararlanamazsınız. Almanya Medeni Hukuku’na göre başvuran kişinin reşit olması ya da herhangi bir nedenden ötürü kişilik haklarının kısıtlanmış olması gereklidir. Herhangi bir sebeple sabıkanızın bulunmaması. Yabancılar Yasası'nın 46. /1.- 4. maddeleri ve 47./1.- 2. maddeleri uyarınca başvuru sahibi hakkında herhangi bir sınır dışı kararının bulunmaması. Hapis veya ağır para cezasının bulunmaması. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin kamu düzenini bozacak herhangi bir faaliyete katılmamış olmanız gereklidir. Başvuru sahibinin kendisi için ve beraber yaşamakta olduğu, bakmakla yükümlü olduğu ailesi için yeterli genişlikte bir eve sahip olması gereklidir. Alman vatandaşlığına başvuracak kişinin geçim sıkıntısı çekmemesi gereklidir. Kendine ve ailesine finansal olarak yetmesi, sosyal yardımlar almadan tam zamanlı bir işte çalışması gereklidir. Başvuran kişinin B1 seviyesinde dil sahibi olması gereklidir. Bunu dersini aldığı kurumdan verilen belgeyle kanıtlaması istenilmektedir. Almanya Federal Cumhuriyeti anayasal düzenini bozmadığınızı ve bu anayasaya bağlı bir vatandaş olduğunuzu beyan etmeniz ve bu bağlılık belgesini imzalamanız gereklidir. Alman vatandaşlığından önce hangi ülkenin vatandaşıysanız o ülkenin vatandaşlığından çıktığınızı kanıtlayan belgeyi sunmanız gereklidir.

Yukarıdaki verilen şartları sağlayan 16 yaşını doldurmuş kişiler yazması gereken dilekçeyi ilgili yerlere ileterek başvurularını yapabilirler.

Almanya Hakkında Genel Bilgi

Asıl adı Almanya Federal Cumhuriyeti olan Almanya, ABD’den sonra dünyanın en çok tercih edilen ikinci göç merkezidir. Uzun ve köklü tarihiyle farklı krallıklar olarak Batı Avrupa’da varlığını sürdüren Almanya 1871 yılında ulusal birliğini sağlamıştır. Özellikle müzik ve felsefe alanında Avrupa kültürüne büyük katkılar sağlayan Almanya, 70’li yıllar boyunca yürüttüğü misafir işçi uygulamasıyla Almanlardan sonra en önemli bileşeni Türkler olarak ön plana çıkmaktadır.

16 Federal bölgeden oluşan Almanya’nın en büyük şehri ve başkenti Berlin’dir. Toprakları Batı ve Orta Avrupa’ya yayılan Almanya kuzeyinde Danimarka, doğusunda Polonya ve Çekya, güneydoğusunda Avusturya, güneybatısında İsviçre, batısında Fransa, Lüksemburg ve Belçika, kuzeybatısında ise Hollanda ile komşuluk etmektedir. Resmi dilin Almanca olduğu ülkede İngilizce, Rusça ve Fransızca yabancı dil olarak oldukça yaygındır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılan ülkede 1990 yılında iki tarafın da birleşmesiyle Almanya Federal Cumhuriyeti kuruldu.