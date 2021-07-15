Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?

Son dönemde birçok vatandaş yurt dışında çalışma hayalleri kuruyor. Farklı kurumları yurtdışı iş ilanlarını araştıran kişiler özellikle Almanya’daki iş ilanlarını ve çalışma koşullarını yakından takip ediyor. Almanya için yayımlanan son ilanlar kapsamında Kıdemli Bordro Uzmanı alınacağı belirtildi.

Almanya’da yapılacak işin tanımı

BASF firması tarafından yapılan personel alımları için oluşturulan projenin tamamlanmasının ardından, aylık bordro ve özlük işleri operasyonları ve hizmetleri, bordro ve masterdatanın doğruluğunu sağlama ve işleme gibi devam eden hizmetlerde aktif rol almak,

Lokal İK ekipleri ve diğer dış paydaşların talep ve istekleri için kontak noktası olmak,

Çalışan kontratlarının ve çıkış belgelerinin hazırlanması, bordro, vergi ve çalışan belgeleri ve kredi başvuru belgeleri gibi resmi ve imzalı tüm personel evraklarının sağlanması,

İlgili mevzuat takiplerini yapmak ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek,

Bordro ve zaman yönetimi raporları hazırlamak,

SGK ile kurulan iletişimden ve gerekli beyannamelerin düzenlemesinden sorumlu olmak, ilgili mevzuat takiplerini yapmak ve denetim süreçlerinde rol almak,

SGK, İşkur ve e-devlet ile ilgili konularda tek sorumlu olarak tüm süreçleri tamamlamak,

İnsan Kaynakları servislerimizin T.C. mevzuatlarına ve BASF talimatlarına uygunluğunu sağlamak,

Bu süreçteki tüm aşamaları ve ilgili yasal mevzuatları yüksek kalite standartlarımıza uygun olarak belgelendirerek kalite ve bilgi yönetimine katkı sağlamak.

Personel alımı için gerekli şartlar nelerdir?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Türk bordro alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi,

Bilişim sistemleriyle çalışmaya alışkın,

MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,

Anadil düzeyinde Türkçe bilen,

İngilizce iletişim kurabilen,

Detaycı, stres yönetimi olan, stres altında çalışmaya yatkın,

Organize etme yeteneği olan,

Müşteri ilişkilerinde başarılı.

Neden bizimle çalışmalısınız?

Belirli günlerde Berlin’de bulunma şartı ile lokasyondan bağımsız iş modeli ve Almanya’da ikametgah avantajı,

BASF takımının bir üyesi olduğunuzu hissettiren işe alım ve işe alıştırma süreçleri,

Kendinize göre organize edebileceğiniz esnek çalışma saatleri,

30 gün ücretli izin ve kariyer molası,

Taşınma konusunda destek gibi ayrıcalıklar bulunmaktadır.