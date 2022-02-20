Allah’ı kim yarattı?

Allah her şeyi yaratandır. Bu anlamda yaratıcının var olmak için başka bir yaratıcıya ihtiyaç duyması düşünülemez. Dünya’ya son kitap olarak indirilen kutsal kitap Kur’an-Kerim’de “De ki: O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” buyurulmuştur.
Duyularımız ise Allah’ı tanımak için aklımız ve kalbimiz bize temin ederken bizi Allah yaratmıştır. Evrende bütün değişim ve dönüşüm bu yaratıcının var olduğunun delilidir. Allah’ı gözümüzle göremesek te varlığı idrak edilir ve kalbimizde hissederiz.
Son Güncelleme: 20.02.2022 02:04