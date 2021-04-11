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Allah'a ortak koşma anlamına gelen şirk neden günahtır?

Şirk, inandığın halde Allah'ın otoritesini başkalarıyla paylaşmak anlamına gelir. Bu yüzden en büyük günahtır. Bütün sevapları sildiren sadece şirktir. O yüzden Müslüman olan kimse bundan her zaman kaçınmalıdır. Tek bir Allah vardır. Her şeyi yaratan sadece Yüce Allah'tır. Dolayısıyla başka isimler buna ortak asla olamaz. İşte şirke dair haberimizde yer alanlar...

11 Nisan 2021 Pazar 17:23
Allah'a ortak koşma anlamına gelen şirk neden günahtır?
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Sözlük anlamı ortak olmak, ortaklık, ortak koşmak manalarına geliyor. Aynı zamanda küfür anlamını da taşımaktadır. Şirk koşana ise müşrik denir. Terim olarak Allah'tan başka bir yaratıcının olduğunu ifade eder. 

Allah'a yapılan en büyük haksızlık olarak anılan şirk, aynı zamanda Allah'a atılan büyük iftiradır. En büyük günah olması da buradan gelir. Bu günahı Yüce Allah kesinlikle affetmez. “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını

Kur'an-ı Krerim'de geçen; “Ona benzer hiçbir şey yoktur.”, “O’ndan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır.”, “Onun hiçbir dengi yoktur.'' Malik ancak Allah'tır. Allah, bütün mülk aleminin yegane sahibidir. Her manevi rızkın sahibi olan Allah, hidayeti ihsan eden de yine Rabb'dir.

İnsan akledip sorgularsa, yalnızca Allah'tan başka ilah olmadığını anlar. Ayetlerde de tefsir edildiği üzere; “Allah’tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar.”

Kısacası herşey ve yaşanılan her hadise Allah tarafından gelir. İnsan, Allah tarafından gelen her şeye şükretmeli ve değerini kıymetini bilmeli. Bu dünya bir imtihan dünyası ve nefes aldığımız her an imtihana tabi tutuluyoruz. Akıl sahibi olarak yaratılan insan, alemde tek yaratıcının Allah olduğu hakikatini bilerek adım atar. İnsanlar öğrensin, doğruyu görebilsin diye Peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Başka bir yaratıcı olmayacağını da bu kitaplarda insanlığa bildirmiştir. 




Son Güncelleme: 11.04.2021 17:23
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GünahSirkEn Büyük Günah
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