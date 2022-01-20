Allah şeytanı niçin yaratmıştır?

Şeytan yaratılmasında elbet bir sebep vardır. Evren ve içerisindeki her şeyin yaratılmasında bir bir sebep olduğu gibi.

İyi ve kötüyü ayırt edebilmek için varlıklar,birbirinden zıt olarak yaratılmıştır. Şeytan da iyiyi,güzeli ve doğruyu tavsiye eden meleklerin zıddı olarak yaratılmıştır. Kur’anda, şeytana dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Hz. Muhammed’de, şeytanın hilelerine ve tuzaklarına karşı dikkat etmemizi ve kötülüğünden korunmak için Allah’a sığınılması gerektiğini söylemiştir.

Allah , insanlara iyi ve kötüyü ayırt etmek için akıl vermiştir. Gönderdiği kitap ve Peygamberler ile de korunma yollarını belirtmiştir.