Alkolü fazla genç önce annesini darbetti sonra erkek arkadaşını bıçakladı

Olay bu akşam saatlerinde Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşandı.

İlçedeki bir evde annesiyle yaşamını sürdüren Samet B. isimli genç, bugün annesi ve misafir olan annesinin erkek arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldı.

Bir süre muhabbet eden ve alkol alan grupta ilerleyen saatlerde Samet B. ile annesi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ANNESİNİ DARBETTİ

Tartışmanın büyümesi ve alkolünde etkisiyle sinirlenen Samet B. önce yumrukla annesini darbetti. Ardından da olaya müdahale etmek isteyen annesinin erkek arkadaşı Orhan Ergüven'i eline geçirdiği bıçakla ile yaraladı.

Kavganın büyümesiyle birlikte darp edilen Samet B.'nin annesi Neriman Işık ve erkek arkadaşı Orhan Ergüven, evden dışarı çıktı ve olayı 112 sağlık personeline ve polise ihbar etti. Kısa sürede olay mahaline polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı Orhan Ergüven ile Neriman Işık'ı, hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Suç aleti bıçakla evin önünde bekleyen Samet B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.