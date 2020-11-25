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Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir aracın park halinde bulunan bir araca çarpması sonucu oluşan kazada alkollü şahsa yardım için yola çıkan kişi, kaza yapan kişinin kendi aracına çarptığını görünce şaşkına döndü.

25 Kasım 2020 Çarşamba 10:36
Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı
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Muğla Menteşe ilçesinde gerçekleşen kazada ,cadde üzerinde seyir halinde olan alkollü motosiklet sürücüsü A.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak yere düştü. 

Olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin gelmesiyle alkollü olan sürücünün ilk sağlık kontrolleri olay yerinde gerçekleştirildi.

Gazeteciye sorunca fark etti


Gerçekleşen kaza sonrasında hafif yaralanan sürücüye yardım etmek için sokağa çıkan Özal O., yol kenarında bulunan otomobilin fotoğrafını çeken gazeteciye arabasının fotoğraflarının neden çekildiğini sorduğunda aldığı cevap karşısında oldukça şaşırdı.

 Gazetecinin arabasında hasar olduğu için fotoğraflandığını belirtmesiyle  alkollü sürücünün kendi arabasına çarptığını fark eden Özal O. şaşkına döndü. 

Olay yerine gelen Trafik polisleri tarafından alkollü motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.



Son Güncelleme: 25.11.2020 10:36
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaKaza
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