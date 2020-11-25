Alkollü sürücünün aracına çarptığını yardıma gidince anladı

Muğla Menteşe ilçesinde gerçekleşen kazada ,cadde üzerinde seyir halinde olan alkollü motosiklet sürücüsü A.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak yere düştü.

Olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin gelmesiyle alkollü olan sürücünün ilk sağlık kontrolleri olay yerinde gerçekleştirildi.

Gazeteciye sorunca fark etti

Gerçekleşen kaza sonrasında hafif yaralanan sürücüye yardım etmek için sokağa çıkan Özal O., yol kenarında bulunan otomobilin fotoğrafını çeken gazeteciye arabasının fotoğraflarının neden çekildiğini sorduğunda aldığı cevap karşısında oldukça şaşırdı.

Gazetecinin arabasında hasar olduğu için fotoğraflandığını belirtmesiyle alkollü sürücünün kendi arabasına çarptığını fark eden Özal O. şaşkına döndü.

Olay yerine gelen Trafik polisleri tarafından alkollü motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

