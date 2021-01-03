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Alkollü sürücü, bir ailenin geçim kaynağını yok etti!

Aksaray'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü Turan Demirtaş otomobili ile koyun sürüsüne çarptı. Direksiyon başında olan Demirtaş ve yanında oturan Ramazan Uguz yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Koyunlarının öldüğünü gören Şerife Keser ve gelini Nariye Keser ise şok geçirdi.

03 Ocak 2021 Pazar 13:35
Alkollü sürücü, bir ailenin geçim kaynağını yok etti!
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Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şok geçirdi.

Kaza, saat 19:00 civarlarında kargın köyü çıkışında oldu. Turan Demirtaş’ın sürdüğü 68 ABU 754 plakalı araç, söylenenlere göre yola fırlayan koyun sürüsüne çarptı. Kazada direksiyon başında olan Demirtaş ve yanında oturan Ramazan Uygun yaralı olarak kazadan kurtuldu. Çevrede bulunan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası 2 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Otomobilde polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası, içki şişeleri bulundu. Bulunan şişeler sonrasında alkollü olduğu düşünülen Demirtaş’ın kaç promil alkollü olduğu hastanede yapılan test sonrasında belli olacağı aktarıldı. Demirtaş’a ’alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etme’ suçlarından 4.438 lira idari para cezası verildi.

Koyunları öldü

Direksiyon başında bulunan Demirtaş’ın otomobili ile çarptığı sürüde bulunan 21 koyun öldü, 10’uda yaralandı.

Çobanlarının koyunları otlatmak için çıkardığını hatırlayan ve ölen koyunları nedeniyle hüzünlenen Şerife Keser, "10 hayvanımızda yaralı. Koyunlarımızın çoğu öldü. Hayvanlarımızın kanındaki kuzuları dışarı çıkmış. Ne kadar süratliyse hayvanlarımızı metrelerce ileri sürüklemiş. Görünce çok ağladım. Eşimin emeklide değil, tek geçim kaynağımız koyunlardı. 2 çocuğum için karda, kışta hayvanlarımızın arkasındaydım. Bizim tüm geçim kaynağımız bu hayvanlar. Ben yetkililerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

’Alkollü sürücü kurbanı olduk’

Otomobili süren kişinin alkollü bir şekilde trafiğe çıktığını öğrenen Şerife Keser’in gelini Nariye Keser ise, ”Tüm geçim kaynağımız bu koyunlardı. Koyunlarımın tamamı gebeydi. Koyunlarımla kanındaki kuzuları da öldü. Ben bu kış gününde şimdi ne yabayım? Gece gündüz, ailemle bu koyunların peşinden koşuyoruz. Bir alkollü sürücünün kurbanı olduk" ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 03.01.2021 13:35
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AksarayKazaKoyunYaralı
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