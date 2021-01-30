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Alkollü şahıs polise ateş edip kaçtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, alkollü olan ve elinde tabanca bulunan 25 yaşındaki A.A. adlı kişi kendisine müdahale etmek isteyen polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 01:40
Alkollü şahıs polise ateş edip kaçtı
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Bursa’nın Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi elinde bulunan tabancayla çevrede bulunan vatandaşlara tehditler savurduğu sırada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle A.A. adlı kişi, elinde bulunan tabancayla polis ekiplerine 2 el ateş etti. Saldırganın ateş etmesiyle silahtan çıkan kurşunlar çevrede bulunan iş yerinin duvarına isabet ederken, silahının tutukluk yapması üzerine A.A. bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Bir süre A.A.'yı ikna etmeye çalışan polis ekipleri daha sonra iş yerine girdiğinde şüphelinin arka kapıdan kaçtığını tespit etti.

OPERASYONLA YAKALADI

Bölgede bulunan kameraların incelenmesi neticesinde saldırgan şahsın Gemlik ilçesi istikametine kaçtığını tespit edildi. Gemlik Emniyetine durum bildirilmesiyle harekete geçen A.A.’nın içinde bulunduğu aracı takibe aldı. 35 kilometrelik süren takip sonrasında Osmaniye Mahallesi’nde bir evde saklandığı tespit edildi. Saldırganın kaldığı ev abluka altına alınarak eve operasyon düzenlenerek saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Güvenlik Kameraları Kaydetti

Öte yandan yaşanan tüm olaylar çevre işyerleri kameraları tarafından anbean kaydedildi.



Son Güncelleme: 30.01.2021 01:40
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Anahtar Kelimeler:
BursaPolise Saldırı
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