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Alkollü cafe ve barlar açıldı mı? Alkollü mekanlar açık mı, ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mayıs’ta kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının ardından 1 Haziran itibari ile normalleşme sürecine girileceğini duyurdu. Kademeli normalleşme süreci kapsamında birçok kafe ve restoran sahiplerinin beklediği açıklamanı ardından vatandaşlar alkollü mekânlar açılacak mı, yeni normalleşmede kapsamında alkollü mekânlar faaliyetlerine devam edebilecek mi? sorularını merak ediyor. Haziran ayı normalleşme süreci kapsamında merak edilenler haberimizde.

01 Haziran 2021 Salı 23:31
Alkollü cafe ve barlar açıldı mı? Alkollü mekanlar açık mı, ne zaman açılacak?
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun süren kısıtlama sürecinin ardından milyonlarca vatandaşın ve işletme sahiplerinin merak ile beklediği haberi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Kabine toplantısın ardından yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı, kamu ve özeldeki çalışma saatleri, kafe ve restoranlara dair birçok kısıtlamaya esneklik getirildi. Mayıs ayındaki kapanma sonrasında vaka sayılarında yaşanan azalış ve aşılamanın hızlanması kısıtlamaların kalkmasındaki en büyük etken olduğu dile getirildi. Yapılan açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak yeni normalleşme sürecine dair genelgeler gönderdi.

1 Haziran normalleşme sürecinde alkollü mekânlar açılacak mı?

Yapılan açıklamada kafe, restoran, spor salonları, kuaför vb. birçok sektörün çalışmalarına devam edebileceği kararı alınırken bar, gazino gibi eğlence mekânlarının Haziran ayındaki normalleşme sürecinde kapalı kalacağı bildirildi.  Genelge kapsamında kapalı yüzme havuzları, birahaneler, saunalar, masaj salonları, nargile kafeler, hamamlar gibi sosyal mesafenin ve hijyen kuralının zor olacağı mekanlarda 1 Haziran normalleşme adımları sürecinde kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi. Buna ek olarak konaklama ve otel gibi tesislerin açık alanlarında toplu eğlenceler yapılmasının da yasak olduğu bildirildi.

Tam kapanma ile vaka sayılarında yaşanan azalma ile kademeli normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında alınacak kararlarda Haziran ayının koronavirüs gidişatının etkili olacağını ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.


Son Güncelleme: 01.06.2021 23:31
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