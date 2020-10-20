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Alkollü araç kullanmanın cezaları nelerdir? Alınan alkole göre promil hesabı nasıl yapılır?

2020 senesi kapsamında alkollü araç kullanımına uygulanan para cezası ve ehliyete el koyma gibi cezalar değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişikler ile alkollü araç kullanımının cezalarının daha caydırıcı olması amaçlanmaktadır. Uygulanan cezalar ise promile göre değişiklik gösterir. Promilin nasıl hesaplanacağı ve cezaların yeni fiyatlandırmaları gibi detayları haberimizden bulabilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 21:28
Alkollü araç kullanmanın cezaları nelerdir? Alınan alkole göre promil hesabı nasıl yapılır?
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Ehliyet Olmadan Araç Kullanmanın Cezası Nedir(2020):

Eğer aracın sahibi şoför koltuğunda ehliyeti olmadan aracını kullanmakta ise yakalandığı taktirde verilen ceza 2. 473, 00 Türk Lirası değerinde ceza ödemesi gerçekleştirir. Cezanın kişiye verilmesinin ardından takip eden 15 günde ödenmesi taktirinde %25 bir orana tabii tutularak indirimden yararlanmaktadır. Alkol alarak araç kullanan bireyler için ise belirli bir promil olarak hesaplan oran var olmaktadır. Bu oran özel araç kullanıcıları için %0, 50 oranında promil ölçümü ile, diğer çeşit araç kullanıcıları için ise %0, 20 promil oranı ile hesaplanmakta ve ceza işlemleri yapılmaktadır. Bu ceza işleminin ardından cezaya tâbi tutulan sürücü 5 senelik bir zaman zarfı içinde tekrar alkollü araç kullanırken yetkililer tarafından yakalanırsa;

*İlk seferde 700 Türk Lirası maddi ceza ile 6 ay boyunca sürücü belgesi iptal edilmektedir,

*İkinci kere yakalanırsa 877 Türk Lirası para cezası ile 2 senelik bir sürelik sürücü belgesi iptal edilmektedir,

*Üçüncü kere yakalanan bireyler için 1. 407, 00 Türk Lirası değerinde para cezası ile 5 sene zaman zarfı boyunca sürücü belgelerine el konulacak ve iptal işlemleri uygulanacaktır.  

Alkollü Bir Şekilde Araç Kullananlara Uygulanan Para Cezası:

Alkollü araç kullanan birey kendisi açısından ve trafikte yer almakta olan insanlar açısından tehlike teşkil etmektedir. Yapılacak olan denetleme işlemlerinde promil aracılığı ile kişinin aldığı alkol miktarı ortaya çıkartılır, yapılan ölçümler ile belirlenen promil oranı %0, 50’ nin üzerinde ise kişinin trafikte kalması ve çıkması tehlikeli olarak görülmektedir. Konulan alkol sınırının üzerinde yer alan promil oranları için maddi ceza uygulaması yapılmakta ve belirli bir süre kişinin sürücü belgesine el konulmaktadır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/ 5 maddesi kapsamında sürücüye uygulanacak olan ilk cezai işlem para cezasıdır ve kişiye ait sürücü belgesi 6 aylık bir süre zarfı için yetkili trafik polisleri tarafından alınarak trafiğe bir daha çıkmaması sağlanmaktadır. Uygulanan alkollü araç kullanma cezasının miktarları:

*Alkol alarak araç kullanan sürücünün ilk kez tespit edilmesi ile 1. 228, 00 Türk Lirası ceza,

*Alkol alarak araç kullanan sürücünün ikinci kez tespiti üzerine 1. 539, 00 Türk Lirası ceza(5 sene içinde ise ek olarak bir ceza uygulanmaktadır),

Verilen cezaların ödenmesi gereken zaman aralıkları ise 15 gündür, erkenden ödemesinin yapılmasında ise ceza tutarlarına %25 oranında indirim yapılmaktadır. Verilen cezaların indirimli hali ise:

*Alkol alarak araç kullanan sürücü ilk cezasını erken öder ise: 900 Türk Lirası ile 930 Türk Lirası arasına fiyat düşüşü yaşanmaktadır,

*Alkol alarak araç kullanan sürücü ikinci cezasını erken öder ise: 1, 100, 00 Türk Lirası ila 1. 115, 00 Türk Lirası şeklinde indirim yapılır.

*Alkol alarak araç kullanan birey üçüncü ve daha fazla aldığı cezalarda ise: 2. 473 , 00 Türk Lirasın değerinde ceza ödemesi yapmaktadır.

Eğer kişi takip eden 30 gün içerisinde ödemez ise kesilen ceza miktarına faiz uygulanacaktır. Alkol cezası ise bir kabahat suçu kapsamında değerlendirildiği için kişinin siciline işlenmemektedir ama kazaya bulaşmış veya %0, 100 oranında promil oranı ile trafiği tehlikeye attığı gerekçesi ile yargılandığı taktirde verilen cezalar sicile işlenecektir.

Alkollü Araç Kullan Bireyin Ceza Miktarını Sorgulama İşlemi:

Alkollü bir şekilde sürücülük yapan bireye kesilen cezaların birey tarafından sorgulaması için e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir veya bulunduğunuz yerin yakınında olan vergi dairesine giderek de Türkiye Cumhuriyeti Kimlik bilgileriniz ile işlemlerinizi yapabilmekte ve sorgulama sonucu öğrenebilmektesiniz. Eğer birey alkollü bir şekilde kiraladığı arabayı kullandıysa ceza firmaya gidecektir ama ödemesi yine de birey tarafından yapılmalıdır.

Promil Ölçer Cihaza Üflenmediği Taktirde Uygulanan Ceza:


Trafik güçleri tarafınca bireye uzatılan promil ölçer(alkolmetre) üflemesi istenildiğinde eğer birey iş birliğini reddeder ise 2020 senesi için kişinin ödemesi zorunlu olan fiyat tutatırı 3. 520, 00 Türk Lirası değerinde olacaktır. Kolluk güçlerinin kullandığı bir diğer yöntem ise araca 2 sene boyunca el koymaktır. Eğer kişi alkolmetrede çıkan sonucu kabul eder ise üflemediği için kesilen ceza iptal edilir. Ayrıca üflemenizin ardından promil miktarınızı kendinizde görmek isterseniz, işlemi yapan polise söylediğiniz taktirde polisin size göstermesi zorunludur. Eğer istediğiniz taktirde bile size promiliniz gösterilmedi ise sulh ve ceza idare mahkemelerinden itirazda bulunarak verilen cezaya karşı çıkma hakkınız yasal olarak bulunmaktadır. Karşı çıkmanızın ardından haklı çıkar iseniz borcunuz iptal edilmektedir, eğer borcu ödemişseniz ödediğiniz miktar size geri verilir.

*Promil Ölçerde yapılacak üfleme işlemini reddeden kişiye ; 2. 000, 00 Türk Lirası değerinde para cezası ve ehliyetine 2 yıl süre ile el konularak iptal işlemi uygulaması,

*Alınan promil oranı ise 1. 00 promilden fazla ise kişiye Türk Ceza Kanununun 179/3 maddesine dayanarak adli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

*Birey alkollü ve trafik cezasına sebebiyet vermiş ise %0, 50 promil üzerindekilere ve %0 , 20 promil üzerinde oranlara sahip olan bireyler tespit edildiği taktirde yine adli işlemlere tâbi tutulacaktır.

Yasal Sınır Alkolün Kadeh Miktarı Nedir:

Yasal olarak uygulanmakta olan ticari araç ve kamu işçileri haricine %0. 50 değerindedir. Ortalama yaş 40 ila 45 arasında belirlenmek ile birlikte 70 ila 75 kiloya sahip bireyler için bu oranın çıkması bir adet 50 CC’ lik biraya tekabül etmektedir. Bireyin 2 adet şarap kadehi içmesi de aynı oranı verecektir. Ortalama yaşı 40 ila 45 yaşında olan kadın bireylerde ise kilosu 65 ila 70 arasında ise bu oranlar yarı yarıya düşmektedir. Bu açıdan bireyin bir şişeden bir şey olmaz diye bir bakış açısı geliştirmesi çok yanlıştır, alkolün etkileri kişinin bünyesine göre değişim göstermektedir. Eğer tükettiğinizin üzerinde bir promil oranı ile karşılaştıysanız bu alkolle beraber içtiğiniz sigara ve yediğiniz yiyeceklerle alakalı olabildiği gibi promil ölçerinde bozuk olmasından kaynaklanabilmektedir. Promil sınırlandırması 1. 000 milimetre içerisinde kanın içinde %0, 5 gram değerinde demektir. Alkolün etkisinin bireyin bünyesine göre, boy ve kiloya neticesinden farklılık göstermesinden dolayı ise net bir miktar şu kadara tekabül diyemeyiz. Kana karışması yine kişinin dolaşım sistemine göre değişiklik göstermektedir. Ama ortalama olarak alındıktan 1 saat sonrasında vücuttan atılmaya başlandığı bilinmektedir, atılma süresi ise bir gün ile iki gün arasında olmaktadır. Saat başında ise %0, 1 promil alkol atılmaktadır kadınlarda bu durum farklılık gösterebilmektedir çünkü alkolün etkisi midede bulunun ADH aktivetisi üzerine değişmektedir ve bu kadınlarda daha işlevseldir. Kahve almanız ise promile etki etmeyecektir, yemek yemeniz ise alkolün sizi daha yavaş bir etkiye almasını sağlamaktadır.

Alınan Alkole Göre Promil Hesabı:

%0,5 : 50 Promil

*%12’ lik bir orana sahip şarabın 1 kade 40 promil etmekte iken 5 kadehi %2. 00 değerindedir.

*vodka ve viski ise 1.26 değerinde promil demektir.

%0.5 alkol oranlı bir 33 cc birada: 33 promile karşılık etmektedir,

%0.5 alkol oranlı bir 33 cc şişeden 5 adet içildiğinde: 1. 70 promil elde eder,

%0.5 alkol oranlı 1 şişe 50cc bira: 50 ila 53 promildir,

%0.5 alkol oranlı 2 şişe bira: 2. 60 promil etmektedir.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 21:28
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