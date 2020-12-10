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Alkol yasağı ne zaman, hangi saatlerde uygulanacak? Alkol yasağı hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il için yayımlanan genelgede alkol satışının yasaklanması söz konusuydu. Vatandaşlar bu yasağın ne zaman geçerli olduğunu merak etmeye başladılar. Alkol yasağı ne zaman? İşte genelgede yer alan alkol yasağı detayı.

10 Aralık 2020 Perşembe 16:06
Alkol yasağı ne zaman, hangi saatlerde uygulanacak? Alkol yasağı hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek?
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il için yayımlanan genelgede alkol satışının yasaklanması söz konusuydu. Vatandaşlar bu yasağın ne zaman geçerli olduğunu merak etmeye başladılar. Alkol yasağı ne zaman? İşte genelgede yer alan alkol yasağı detayı.

Dünyayı ve Türkiye’ye etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı birçok önlemler alındı, alınmaya da devam ediyor. Bu önlemlerden biri de, hafta içi saat 21:00’den sonra sokağa çıkmanın yasak olması. Buna ek olarak, Cuma 21:00’den Pazartesi 05:00’e kadar süren sokağa çıkma yasağının olması. Alınan önleyici kısıtlama kararlarının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il için bir genelge yayınlandı. Alkol yasağı, genelgenin içinde yer alan detaylardan bir tanesi. Peki, alkol yasağı ne zaman geçerli?

Alkol Yasağı Hangi Günler Geçerli?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında bakkal, kuruyemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

Alkol Yasağının Getirilme Sebebi Ne?

Bakanlık yetkilileri, hafta sonları tekel bayilerinin kapalı olmasından dolayı oluşabilecek haksız bir rekabetin önlenmesini için bu yasağın getirildiğini belirtti.



Son Güncelleme: 10.12.2020 16:06
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Anahtar Kelimeler:
Alkol YasağıIçişleri Bakanlığı
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