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Alkol yasağı kalktı mı? Tekel bayileri alkol satışı yapılacak mı?

Koronavirüs salgını ile mücadele döneminde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacaktır. Tam kapanma sürecinde alkol satışı yapılmayacağı duyurulmuştu. Tekel Bayiler Platformu Başkanı tarafından yapılan açıklamadan sonra ise vatandaşlar alkol satış yasağının kalkıp kalkmadığını merak etti. Peki tekel bayilerde alkol satışı yapılacak mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

30 Nisan 2021 Cuma 20:02
Alkol yasağı kalktı mı? Tekel bayileri alkol satışı yapılacak mı?
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Koronavirüs salgını ile mücadele döneminde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacaktır. Saat 10:00 ve 17:00 arasında evlerine yakın olan market, bakkal, kasap, kuruyemişçiler ve manavlar dışında vatandaşların sokağa çıkamadığı tam kapanma döneminde alkol satışlarına da yasak getirildi. Alkol satışı yasağından sonra Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. 

Alkol

yasağı

kalktı

mı?

17 gün boyunca sürecek olan tam kapanma döneminde alkol satışının yapılmayacağı konusu tartışmalara neden oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından "Alkol yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun." paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Fakat bu paylaşım sonrasında İçişleri Bakanlığından yazılı açıklama geldi. Açıklamaya göre alkol yasağının kalkmadığını ve resmi kurumlar haricinde hiçbir bilgiye inanılması gerektiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklaması şu şekildedir: "Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tam

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döneminde

tekel

bayilerde

alkol

satışı

yapılacak

mı?

 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre alkol yasağı kalkmadı ve tam kapanma sürecinde alkol satışı yapılmayacaktır. Tam kapanma sürecinde tekel bayiler kapalı olacaktır. 




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:02
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Alkol YasağıKalktı MıTekel Bayi
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