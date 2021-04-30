Alkol yasağı kalktı mı? Tekel bayileri alkol satışı yapılacak mı?

Koronavirüs salgını ile mücadele döneminde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacaktır. Saat 10:00 ve 17:00 arasında evlerine yakın olan market, bakkal, kasap, kuruyemişçiler ve manavlar dışında vatandaşların sokağa çıkamadığı tam kapanma döneminde alkol satışlarına da yasak getirildi. Alkol satışı yasağından sonra Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
Alkol
yasağı
kalktı
mı?
Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Tam
kapanma
döneminde
tekel
bayilerde
alkol
satışı
yapılacak
mı?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre alkol yasağı kalkmadı ve tam kapanma sürecinde alkol satışı yapılmayacaktır. Tam kapanma sürecinde tekel bayiler kapalı olacaktır.