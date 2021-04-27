Alkol satışı yasak mı? Tekel bayileri alkol satışı yapacak mı?

Koronavirüs salgınında hızlı bir tırmanış sergilenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde tam kapanma dönemine girileceğini açıkladı. Birçok kişi tam kapanma sürecinin detaylarını araştırırken İçişleri Bakanlığı ayrıntılı genelge yayınlandı.

Tam kapanma sürecinde alkol satışı yasak mı?

29 Nisan’dan 17 Mayısıs’a kadar sürecek olan tam kapanma sürecindesatışlarıkonusu olurken birçok kişialkol satışı durumunu inceliyor.

Cumhurbaşkanı muhabiri Serkan Kaya’nın açıklamasına göre 30 Nisan- 17 Mayısıs tarihleri arasında alkol satışının yasak olduğunu açıkladı. Kayı, tüm gün yasak olacak alkol satışları için yapı marketlerin kapalı olacağını duyurdu. AVM, kuaför, berber gibi işletmeler kapalı kalırken uçak, gemi, tren, otobüs bileti alacak vatandaşların izin belgesi alması gerektiğine değindi.

Ayrıca Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise açıklamada bulundu. İşte Özgür Aybaş’ın resmi twitter hesabından paylaştığı duyuru