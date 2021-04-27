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Alkol satışı yasak mı? Tekel bayileri alkol satışı yapacak mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde tam kapanma dönemine girilirken birçok şey 17 Mayısıs’a kadar kısıtlanacak. Bu kısıtlamalardan bir tanesi alkol satışı olurken vatandaşlar alkol satışı hakkında detaylı bilgileri araştırmaya koyuldu. İşte alkol satışı ve tekel bayiler hakkında haberimiz sizlerle

27 Nisan 2021 Salı 18:35
Alkol satışı yasak mı? Tekel bayileri alkol satışı yapacak mı?
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Koronavirüs salgınında hızlı bir tırmanış sergilenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde tam kapanma dönemine girileceğini açıkladı. Birçok kişi tam kapanma sürecinin detaylarını araştırırken İçişleri Bakanlığı ayrıntılı genelge yayınlandı.

29 Nisan’dan 17 Mayısıs’a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde alkol satışları yasak konusu olurken birçok kişi tekel bayi alkol satışı durumunu inceliyor.

Tam kapanma sürecinde alkol satışı yasak mı?

Cumhurbaşkanı muhabiri Serkan Kaya’nın açıklamasına göre 30 Nisan- 17 Mayısıs tarihleri arasında alkol satışının yasak olduğunu açıkladı. Kayı, tüm gün yasak olacak alkol satışları için yapı marketlerin kapalı olacağını duyurdu. AVM, kuaför, berber gibi işletmeler kapalı kalırken uçak, gemi, tren, otobüs bileti alacak vatandaşların izin belgesi alması gerektiğine değindi.

Ayrıca Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise açıklamada bulundu. İşte Özgür Aybaş’ın resmi twitter hesabından paylaştığı duyuru




Son Güncelleme: 27.04.2021 18:35
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Anahtar Kelimeler:
AlkolTekel Bayiözgür AybaşYasakTam Kapanma
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