Alkol satışı neden yasaklandı, hangi tarihlerde alkol satışı yasak olacak?

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. Cumartesi ve Pazar günleri belirli saatlerde açık olan bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmelerin sokağa çıkma kısıtlamasında alkol satışı yapması yasaklandı.

Alkol satışı neden yasaklandı?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 10.00-17.00 saatleri arasında marketler, bakkallar ve kuruyemişçiler hizmet vermeye devam edecek. Alkol satışı yapan tekel büfeleri ise hafta sonu kapalı olacak.

Bu haftaki uygulamada alkol satışı yapan marketler yasak kapsamında olacak ve marketlerde alkol satılmayacak. Bakanlık kaynakları tarafından bu uygulamanın haksız rekabet oluşturduğu ve bu nedenle marketlerde alkol satışının yasaklandığı belirtildi. Vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden yasağa tepki gösteriyor.