Alışveriş merkezlerindeki kafe ve restoranlar kapalı mı olacak? AVM’lerde bulunan cafe ve restoranlarda servise dahil mi?

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni tedbirleri açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı yeni tedbirleri yayınladığı genelge ile duyurdu.

AVM’lerdeki kafe ve restoranlar açık olacak mı?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgedelara ilişkin yeni kısıtlamalar getirildi. Bu kapsamda restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin saat 10 ile 20 arasında yalnızca paket servis yapmalarına ya da gel- al hizmeti kapsamında açık olmasına izin verildi. Ayrıca söz konusu yerlerin akşam saat 20’den sonra yalnızca paket servis hizmeti vermesine karar verildi.

Bakanlık tarafından yayınlanan genelge de AVM içerisindeki kafe, restoran ve lokantalarında aynı kısıtlamalar kapsamında çalışacakları bildirildi. Ancak genelge kapsamında AVM’lerin saat 20:00 itibariyle kapalı olacağından iş yerleri de belirtilen saatten itibaren kapalı olacak.