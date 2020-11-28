Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? AVM yeni çalışma saatleri

Yeni coronavirüs önlemleri kapsamında alışveriş merkezlerinin açılış ve kapanış saatleri önemli bir konu haline geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre AVM'lerin denetimlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlanacak. Yeni tedbirler kapsamında AVM'lerdeki kafe, restoran ve restoranlar İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 Genelgesi kapsamında paket servis veya "gel-al" olarak da hizmet sağlanacak.

AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri yakından takip esiliyor. Coronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik coronavirüs önlemleri kapsamında, alışveriş merkezi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda saat 20.00'de kapatılacak. Alışveriş merkezleri her gün 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Alışveriş merkezlerindeki klima ve filtreleme sistemlerinin bakım ve filtre değişimi de yetkililer tarafından denetime tabii tutulacak.

Avm'ler Saat Kaçta Açılıp Kapta Kapanıyor?

Genelge kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan aldığı karar doğrultusunda yeni tedbirler 20 Kasım Cuma günü saat 20: 00'den itibaren yürürlüğe girecek.

Bu durumda alışveriş merkezleri, marketler, berberler, berberler ve güzellik merkezleri sadece 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kafeler, restoranlar ve restoranlar dahil olmak üzere alışveriş merkezlerindeki masalarda oturma düzeni de kaldırıldı.

Dolayısıyla alışveriş merkezindeki işyerleri sadece 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis veya gel-al hizmeti verecek. Genelgeye göre AVM'ler saat 20.00'de kapatılacağı için bu işyerleri de aynı zamanda işlerini sonlandıracak.