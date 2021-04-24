Alışveriş bahanesiyle kısıtlamaya delmeye çalışanlara izin yok!

Günlük vaka sayılarının 60 binlerin üzerine çıkmasıyla birlikte 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren ülkemizde kısmi kapanma dönemi başlamıştı. Kısmı kapanma ile birlikte 81 İlde haftasonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başlatılmıştı.

Ancak sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde içinde vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçebilmek ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için Cumartesi ve Pazar günleri en yakın market, manav vb gibi işletmelere gidilmesi için yasal izinler sağlanmıştı.Bu uygulama ile birlikte bazı vatandaşların alışveriş bahanesiyle kısıtlamayı ihlal ettikleri görüldü ve ekipler tüm şehirlerde sıkı denetimlere başladı.

Bakan Soylu da uyarmıştı

İllerde denetime çıkan polis ekipleri bazı noktalarda vatandaşları durdurup ikametgah sorgusu, yapılan adres sorgulamasında evinden uzaktan olan kişilere idari para cezaları kesildi. Tüm illerde denetimlerde olan ekipler hem yayaları, hem araçları durdurdu ve gerekli izinlerin olup olmadığını kontrol etti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz alışveriş bahanesiyle yada turist bahanesiyle kısıtlamaların ihlal edilmeye çalışıldığını bu konuda denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurmuştu.