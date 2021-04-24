İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hande Erçel ısrar edince Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'yı tarihe gömdü!
Son Dakika
Hande Erçel ısrar edince Kerem...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Son Dakika
Ersin Tatar'ın babası vefat etti
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...

Alışveriş bahanesiyle kısıtlamaya delmeye çalışanlara izin yok!

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle Türkiye'de tüm illerde kısıtlama devam ederken, ekipler market alışveriş bahanesiyle kısıtlamayı delmeye çalışanlara göz açtırmıyor. İkametgah adresinden uzaktan olanlara ceza yazılıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:25
Alışveriş bahanesiyle kısıtlamaya delmeye çalışanlara izin yok!
Takip Et:

Günlük vaka sayılarının 60 binlerin üzerine çıkmasıyla birlikte 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren ülkemizde kısmi kapanma dönemi başlamıştı. Kısmı kapanma ile birlikte 81 İlde haftasonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başlatılmıştı.

Ancak sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde içinde vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçebilmek ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için Cumartesi ve Pazar günleri en yakın market, manav vb gibi işletmelere gidilmesi için yasal izinler sağlanmıştı.Bu uygulama ile birlikte bazı vatandaşların alışveriş bahanesiyle kısıtlamayı ihlal ettikleri görüldü ve ekipler tüm şehirlerde sıkı denetimlere başladı.

İllerde denetime çıkan polis ekipleri bazı noktalarda vatandaşları durdurup ikametgah sorgusu, yapılan adres sorgulamasında evinden uzaktan olan kişilere idari para cezaları kesildi. Tüm illerde denetimlerde olan ekipler hem yayaları, hem araçları durdurdu ve gerekli izinlerin olup olmadığını kontrol etti.

Bakan Soylu da uyarmıştı

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz alışveriş bahanesiyle yada turist bahanesiyle kısıtlamaların ihlal edilmeye çalışıldığını bu konuda denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurmuştu.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 16:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DenetimlerIhlalKısıtlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
1 Mayısıs 2021 İşçi Bayramı resmi tatil mi? 1 Mayısıs 2021 hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
1 Mayısıs 2021 İşçi Bayramı resmi tatil mi? 1 Mayısıs 2021 hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü ve gecesi? 24 Nisan Cumartesi 2021
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !

Popüler Haberler

Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Kısıtlamada seyahat ve dışarı çıkma izni almak için telefon numarası kaç?
Kanal D canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Menajerimi Ara 35. bölüm fragmanı - Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak? Menajerimi Ara son bölümünde ne oldu?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2021 Fenerbahçe seçim tarihi belli oldu
Konyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2021
Hakan Altun neden hastaneye kaldırıldı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Han kimdir? Birkan Sokullu
Kâğıt Ev dizisi tekrarı ne zaman? Kâğıt Ev dizisi hangi gün hangi saatte yayınlanacak?
Ragnarok yeni sezon ne zaman yayınlanır? Ragnarok 2. sezon tarihi belli oldu mu?
iPhone telefon garanti süresi nereden öğrenilir?
Resmi Gazete'de bugün neler var? 24 Nisan Cumartesi
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge kullanıcı yorumları
Canlı izle Trabzonspor Fatih Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Trabzon - Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
2021 Gürcistan asgari ücret ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.