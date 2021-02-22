AliExpress’ten alınan ürün gümrüğe takılır mı? AliExpress hakkında merak edilenler

İntenetin yaygınlaşması ile birlikte insanlar artık alışveriş ihtiyaçlarının çoğunu bu platformdan karşılıyor. Son dönemde bu durumu tetikleyen salgın da insanları intenet alışverişine itekledi. İnsanlar intenette istedikleri her üründe saniyeler içinde fiyat bilgisi alabiliyor ve kullanıcı yorumları ile bilgi edinebiliyor. İntenet alışverişlerinin artması yurt dışı gümrük kriterleri sürekli değişiklik gösteriyor. 2018 yılı için yurtdışı alışveriş limiti düzenlemesinde güncellemeler yaşandı. Bu kapsamda AliExpress’ten ürün aldığınız takdirde gümrüğe takılmadan gelip gelemeyeceğini veya gümrükten vergisiz ürün geçmesinin limitinin ne olduğunu merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz.

2017 yılındaki 30 Euro’luk sınırlama limiti 2019 yılında düzenlenip 22 Euro olmuştu. Bu miktarın dolar karşılığı ise 27 dolar civarındadır. Avrupa standartlarına getirilen bu limit, kargoda olan ve belli bir zamana kadar çıkışı yapılmış ürünler için geçerli olmayacak. 15-20 günlük bir bekleme süresinin ardında gümrükler 22 Euro olan yeni limiti uygulamaya koyacaklar.

Eğer aldığınız ürün AliExpress aracılığıyla gelecekse mevcut satıcılar aldığınız ürün üzerine genelde malzemenin gerçek değerini yazmazlar. Bu yüzden gümrükte malzemenin gerçek değeri belirlenemediği için ürün geçişi yapılmaz.

Kişiler arası gönderimlerde ürünün belli bedeli olmadığı için gümrükte sorun çıkmaz. Fakat durumun abartıldığı fark edilir ve ticari amaçlı bir gönderi olduğu saptanırsa ürüne el konulur ve vergi ödenmesi talep edilir. Aksini ispatladığınız takdirde vergi ödemeden ürünü teslim alabilirsiniz. Aksi takdirde %20 gümrük vergisi ödemesi yaparak ürünleri alabilirsiniz.

AliExpress’ten alınan ürün gümrüğe takılır mı?

Normalde alınan ürün 22 Euro’yu geçtiğinde gümrüğe takılması ve gümrük vergisinin alınması ile ürün alıcıya teslim edilir. Ama çoğu ürünün içeriği ve değeri bilinmediği için gümrük vergisi alınmadan teslim edilir. Birden fazla ürün alındığı takdirde gümrük memurları ticari amaç tespit ederse işlem yapılır. Aksini kanıtlarsanız vergi ödemezsiniz. Yurtdışı sitelerinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken bir nokta tutarın fazla olmamasıdır. Aksi takdirde yaşadığınız il İstanbul değilse ürün için İstanbul Gümrüğü’ne gitmeli işlemini yaptırmalısınız. Bu durum masraflı olacaktır.

AliExpress ve Amazon alışverişi

Bu iki siteden alışveriş yapmak için kredi kartına sahip olmalısınız. Bu siteler güvenlik konusunda sıkıntı yaşayacağınız siteler değildir. Ürün aldığınız takdirde ürün size ulaşmadan önce kartınızdan çekilen para satıcıya ulaşmaz. Anlaşmazlık yaşandığı takdirde paranız iade edilir.

Birden fazla ürün alınırsa gümrük vergisi ödenir mi?

Fazla ürün alındığı takdirde tutar çok ise ve paket büyükse vergi ödenir. Paketin küçüklüğüne ve büyüklüğüne bağlı bir durum. Gümrük memurları paketlerin miktarını x-ray cihazları ve tecrübeleri ile belirleyebilir. Siz her ihtimale karşı yasaların belirlediği miktarın üstünde sipariş vermeyin.

Berat Albayrak’ın yurtdışı alışverişleri hakkındaki açıklaması

Berat Albayrak, yurtdışından vergisiz ve posta aracılığı ile gelen ürünlere şu şekilde yorumda bulundu:

“Posta, zarf, yurt dışından geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? 26 milyon adet posta, bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup. 0-2 kilo arası mektup arası olarak görülüyorsa herhalde bunlar o ülkeden gelen yazışmalar. 26 milyon tane mektup gelmesi demek, bana şöyle bir soru işareti uyandırdı; Türkiye’de o kadar o dili konuşan insan yoktur herhalde. Nasıl yazışmışlar? İnceleyelim. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Eeee vergi nerede? Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi veriyor. Hop geliyor zarfın içinde vergi yok, uygulama yok, yasallık yok”

Gümrükten ülkemize girişi yasak ürünler:

Her türlü kozmetik ürünü, özellikle parfümeri ürünler

Sporcuların kullandığı kimyasal ilaçlar ve takviye ürünler

Cep telefonları

Uyuşturucu maddeler ve bu niyetle kullanılanlar

Her türlü canlı hayvan

Kumar amacı güden makineler

Patlama özelliği olan kimyasal maddeler

Toprak ve gübre ve benzeri malzemeler

Benzin ve eşdeğerleri

Kuran-ı Kerim

Para

Tarihi eserler veya sanatsal eserler

Yurt dışı alışverişlerindeki yasal düzenlemeler ile alakalı sık sorulan sorular:

Kanuni dayanak nedir?

4458 sayılı Gümrük Kanunun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45,62 ve 63 üncü maddeleri, 24/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Genelge.

Posta/hızlı kargo için muafiyetin kapsamı nedir?

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınmaktadır.

Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir?

Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde ne işlem yapılır?

Eşyaların her sevkiyat için değeri 1500 avroyu aşmadığı zaman geldiği ülke kapsamında vergi uygulanır. Bu doğrultuda vergi oranı gelen malzemenin AB ülkelerinden doğrudan geldiği zaman %18, diğer ülkelerden geldiği zaman %20, kitap gibi basılı yayınlarda %0, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20 vergi alınır.

Yürürlükte bulunan ithalat vergilerine bağlı olarak oranlar belirlenir.

Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşya için dikkate alınmakta mıdır?

Hayır.

Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi?

Hayır.

Posta/hızlı kargo yoluyla tütün veya alkollü ürün getirmek mümkün müdür ? Hayır, bu tip eşya sadece yolcu beraberinde belirli limitler dahilinde getirilebilmekte olup, detaylı bilgiyi “Yolcu işlemleri” başlıklı broşürde bulabilirsiniz. Cep telefonu getirilebilir mi?

Getirilemez. Getirilse de sahibine teslim edilmez.

Kozmetik ürünleri getirilebilir mi?

5324 sayılı kanun kapsamında belirlenmiş kozmetik ürünleri getirilemez.

Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun üçüncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan 65 numaralı alt bendi kapsamında getirilemez.

Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesine ilişkin bir istisna var mıdır?

Resmi hastanelerden alınmış ve doktor bilgisi olunan ürünler de getirilebilir.

Yolcunun gelirken getiremediği kişisel eşyasını kargo veya posta yolu ile yollaması mümkün müdür?

Evet. Kişisel eşya (15481 sayılı Karar’ın 9 No’lu listesinin (B) bölümünde belirtilen eşya) yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra kargo veya posta yolu ile getirilebilmektedir.

Kargomun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Gönderme işlemi posta aracılığı ile yapılıyorsa PTT’ye başvurmanız gerekmektedir. Hızlı kargo firmasından yapılıyorsa ilgili firmayla görüşmelisiniz.

Bakanlığınızca vergi dışında bir ücret talep edilmekte midir?

Başka talepte bulunulmamaktadır. Bakanlık yalnızca vergi tahsilatını yapar.

Hızlı kargo firmalarınca ek bir ücret talep edilebilir mi?

Ek ücret talep edilmez.

Yurtdışından gelen gönderimin vergisini ödemek için gümrük idaresine gelmem gerekiyor mu?

Gönderi değeri 0-1500 avro arasında ise tahsil edilecek tek ve maktu vergiye ilişkin olarak posta idaresi ve hızlı kargo firmaları alıcıya bilgi vermekte olup vergilerin ödeneceğinin alıcı tarafından kabul edilmesi halinde gönderi alıcının kapısında teslim edilirken vergi tahsil edilmektedir.