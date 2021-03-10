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Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın tedavi süreci nasıl ilerliyor?

Diyanet İşleri Başkanı olan Ali Erbaş'ın geçtiğimiz günlerde Coronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri olan Burak Orhan, Ali Erbaş'ın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Tedavinin hastanede devam edeceğini belirten Burak Orhan, Ali Erbaş'ın sağlık durumunun iyi olup olmadığı hakkındaki soruları akıllara getirdi. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

10 Mart 2021 Çarşamba 22:21
Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın tedavi süreci nasıl ilerliyor?
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Ali Erbaş’ın sağlık durumu iyi mi?

Diyanet İşleri Başkanı olan Ali Erbaş, Coronavirüs’e yakalandı. Basın Müşaviri olan Burak Orhan Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ali Erbaş’ın testinin pozitif çıktığını söyleyen Orhan, tedavi sürecinin hafif olarak atlattığını da belirtti. Tedaviye önlem amaçlı olarak hastanede devam ediliyor. 

Ali Erbaş’a ne oldu?

6 Mart tarihinde Ali Erbaş’ın Coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından Erbaş ‘ Çok şükür iyiyim. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah,dualarınızı bekliyorum’ ifadelerini kullanmıştı. 

Ali Erbaş kimdir?

1961 yılında Ordu’da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Yeşilyurt Köyü İlkokulunda aldı. Sakarya İmam Hatip Lisesinde öğrenim gördükten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Çeşitli camilerde din görevlisi olarak görev yaptı. 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. 



Son Güncelleme: 10.03.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
Ali ErbaşCoronavirus
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