Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın tedavi süreci nasıl ilerliyor?

Ali Erbaş’ın sağlık durumu iyi mi?

Diyanet İşleri Başkanı olan Ali Erbaş, Coronavirüs’e yakalandı. Basın Müşaviri olan Burak Orhan Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ali Erbaş’ın testinin pozitif çıktığını söyleyen Orhan, tedavi sürecinin hafif olarak atlattığını da belirtti. Tedaviye önlem amaçlı olarak hastanede devam ediliyor.

Ali Erbaş’a ne oldu?

6 Mart tarihinde Ali Erbaş’ın Coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından Erbaş ‘ Çok şükür iyiyim. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah,dualarınızı bekliyorum’ ifadelerini kullanmıştı.

Ali Erbaş kimdir?

1961 yılında Ordu’da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Yeşilyurt Köyü İlkokulunda aldı. Sakarya İmam Hatip Lisesinde öğrenim gördükten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Çeşitli camilerde din görevlisi olarak görev yaptı. 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.