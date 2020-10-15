Algida Classics 2020 çekiliş sonuçlarına açıklandı!

Algida tarafından düzenlenen kampanyalar ile çekilişe katılanlara çok sayıda hediye dağıtılmaya devam ediyor. 1 Mayısıs – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalar Algida Classic dondurmaların çubuklarında yazan şifreyi isim, soy isim ve adres bilgileri ile 3256’ya gönderilerek katılabilirsiniz. SMS’le uğraşmak istemeyenler ise şifreleri www.classhareket.com adresi üzerinden gönderebilirler.

Çekiliş kapsamında 10 adet iPhone 11, 10 adet Monster Abre Notebook, 10 adet Playstation 4 ve 10 adet Xiomi Mijia Scooter hediyeleri dağıtılacaktır.

Algida Classic kampanya detayları