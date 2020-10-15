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Algida Classics 2020 çekiliş sonuçlarına açıklandı!

Algida tarafından düzenlenen çekilişlerin sonuçlarının açıklanması ile birlikte çekilişlere katılanlar meraklanmaya başladı. Pek çok çekiliş katılanı kazanıp kazanmadığını öğrenmek için internet üzerinden araştırma yaparken aynı zamanda gazeteleri de alarak kazanan talihlilerin isimlerini araştırmaya başladı.

15 Ekim 2020 Perşembe 19:33
Algida Classics 2020 çekiliş sonuçlarına açıklandı!
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Algida tarafından düzenlenen kampanyalar ile çekilişe katılanlara çok sayıda hediye dağıtılmaya devam ediyor. 1 Mayısıs – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalar Algida Classic dondurmaların çubuklarında yazan şifreyi isim, soy isim ve adres bilgileri ile 3256’ya gönderilerek katılabilirsiniz. SMS’le uğraşmak istemeyenler ise şifreleri www.classhareket.com adresi üzerinden gönderebilirler.


Çekiliş kapsamında 10 adet iPhone 11, 10 adet Monster Abre Notebook, 10 adet Playstation 4 ve 10 adet Xiomi Mijia Scooter hediyeleri dağıtılacaktır.

Algida Classic kampanya detayları

  • Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. Tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 02.03.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.1999 sayılı izni ile 01.05.2020 -30.09.2020 tarihleri arasında düzenlenmiştir.
  • Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satılan promosyonlu Algida Classics (Kakao, Vanilya, Antep Fıstıklı, Orman Meyveli) dondurmalarını satın aldıklarında, dondurma içindeki çubukların üzerinde bulunan şifreyi, isim, soy isim ve adres bilgileri ile birlikte aralarında birer boşluk bırakarak 3256 SMS ile gönderenler veya www.classhareket.com web sitesindeki ilgili alana Telefon numarası, isim, soy isim, adres ve şifre girenler ile birlikte çekilişe katılabilirler. Her şifre için 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır.
  • Gönderilen SMS ve intenet katılımlarından aynı şifreye ait olanlar elenerek, ilk gönderilen şifreli kabul edilecektir.
  • SMS ve intenet katılımlarında şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekilişe katılım hakkı verilmeyecektir.
  • Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliği katılımcının sorumluluğundadır.
  • SMS ile Turkcell, Türk Telekom, Vodafone operatörlerinin tüm müşterileri katılabilir.
  • SMS ile başarılı ya da hatalı tüm gönderimler KDV ve ÖİV dahil; Turkcell ve Türk Telekom için 1,00 TL, Vodafone için 0,65 TL olarak ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır.
  • Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 10 kişi Apple iPhone 11 64 GB Cep Telefonu, 10 kişi Monster Laptop Abra A5 V15.3 15,6" Oyun Bilgisayarı, 10 kişi Xiaomi Mijia M365 Elektrikli Scooter, 10 kişi Sony Playstation 4 Pro 1 TB Oyun Konsolu kazanacaktır.
  • Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. Çekiliş, 09.10.2020 tarihinde saat 11.00'da Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
  • Kazanan talihliler 15.10.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde duyurulacaktır.
  • Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır.
  • Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir.
  • Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
  • Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2020; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr adresine veya U2 Tanıtım'ın adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ödüllerini teslim almaya hak kazanacaklardır.
  • Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ödülleri iptal olacaktır.
  • Ödül tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu gösterilmek zorunludur.
  • Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.
  • Bu kampanyaya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ve Narkoz İletişim Hiz. San. ve Ticaret A.Ş. personelleri ile 18 yaşından küçükler katılamaz.
  • Katılmış ve kazanmış olsalar bile ödülleri alamazlar.
  • Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz.
  • Kazanılan hak devredilemez ve nakite çevrilemez.
  • KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler kazananlara aittir.
  • Çekilişe katılan herkes, belirtilen bu şartları kabul etmiş sayılır.

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 19:33
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