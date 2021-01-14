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Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti

Geçtiğimiz günlerde Denizli Pamukkale'de öğrenim gören 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'ni evinde boğarak öldüren katil zanlısı eski sevgilisi girdiği cezaevinde asarak intihar etti.

14 Ocak 2021 Perşembe 13:56
Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgilisi cezaevinde intihar etti
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Türkiye'yi sarsan olay geçtiğimiz gün Denizli Pamukkale'de yaşanmıştı.

Kentte üniversite öğrencisi olarak hayatına devam eden 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi tek başına yaşadığı dairesinde ölü olarak bulunmuştu. Harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucu Yurtkölesi'nin evine öldüğü günü giren ve kolunda dövme olan bir şahsı tespit etmiş ve bu kişinin Yurtkölesi'nin iran uyrukluk eski sevgisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Göz altına alınan eski sevgisi sorgusunda Aleyna Yurtkölesini evlenme teklifini kabul etmediği için boğarak öldürdüğünü itiraf etmiş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

İsmi Shayan Kheyrian olduğu öğrenilen eski sevgili tutuklu bulunduğu cezaevinde yattığı koğuşta kendini tavana iple asarak intihar etti. Kheyrian'ın cesedini görevliler buldu.

Zanlının kaldığı koğuşta jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Shayan Kheyrian'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 13:56
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna YurtkölesiIranlı Sevgilisi
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