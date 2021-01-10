Aleyna Yurtkölesi'nin katili eski sevgilisi çıktı!

Denizli Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi olan Aleyna Yurtkölesi'yi öldürdüğü iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, dün yaşanan olayla ilgili bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini istedi.

Şüphelinin boynunda bulunan dövmeden tespit eden polis ekipleri, İran uyruklu S.K'yi (25) operasyon ile yakayı ele verdi .

Emniyette yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı S.K'nin, ifadesinde, Aleyna Yurtkölesi ile önceleri sevgili olduklarını, barışmak için evine gittiğini, çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü açıkça beyan ettiği açıklandı.

diğer yandan, Yurtkölesi'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan yakınlarınca alınarak defnedilmek üzere Manisa'ya götürüldü.

Yunusemre Mahallesi 6422 Sokak'taki apartta tek başına yaşam süren Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi evinin içerisinde cansız bedeni bulunmuştu.