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Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi

Geçtiğimiz aylarda ülke genelinde oldukça fazla konuşulan Aleyna Çakır'ın ölümünün nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumundan alınan raporda yer alan ifadeler herkesi şaşkınlığa uğrattı.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:41
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
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Aleyna Çakır olarak tanınan Sema Esen, 3 Haziran 2020 tarihinde Keçiören'de bulunan evinde bonoz kuşağına asılı şekilde ölü olarak bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada daha öncesinde Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan U. gözaltına alındı. Ümitcan U., savcılıkta verdiği ifadeden sonra serbest bırakıldı.

Esen'in kesin ölüm nedeninin bilinmesi için adli tıp raporu istendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa iletildi.

Raporda Esen'in otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı açıklandı.

Bu konuların üzerinde durulduğunda Esen'in ası dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı aktarıldı. Raporda yer alan ifadeler şu şekilde:

Otopsisinde alınan doku öneklerinin Kimya ihtisas Dairesinde yapılan tetkikinde tespit edilen alkol düzeyinin tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, aranan toksit maddelerin bulunmadığı bildirildiğine göre; kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı mütalaa olunur.

Otopsisinde kişinin boyun bölgesinde telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiğine göre ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleşmiş olduğu, adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynunda iken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopside bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem, telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümümün ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur.

Esen ailesinin avukatı olan Umur Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderide raporla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım, “Aleyna’nın kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Aleyna’nın bedeninde ası harici olan lezyonların olduğu ama bunun öldürücü olmadığı, (ölmeden önce vücudunda lezyonların olduğu sabit) alkolden veya başka bir maddeden zehirlenmediği, ölüm sebebinin ası olduğu belirlenmiştir. Fakat asının kendisi mi yoksa başkası tarafından mı gerçekleştiği noktasında bir tespit yapılmamıştır. Yine Aleyna’nın otopsisinde rastlanan sperm ve tınak parçasında çıkan Y-STR’nin aynı erkeğe ait olduğu tespit edilmiştir. Fakat aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve Y STR’nin şüpheli Ümit U.’ya ait olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu noktada Sulh Ceza Hakimliğinden halen izin talep edilmemiştir” ifadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 16:41
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AleynaÇakırölümSavcıAdliTıpKurum
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