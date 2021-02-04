İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Aleyna Çakır dosyasında son dakika gelişmesi! Alınan doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı!

Aleyna Çakır dosyasında son dakika gelişmesi yaşandı. Aleyna Çakır’dan alınan doku örneklerinin Ümitcan Uygun’a ait olduğu tespit edildi. İşte detaylar!

04 Şubat 2021 Perşembe 18:37
Aleyna Çakır dosyasında son dakika gelişmesi! Alınan doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı!
Takip Et:

Ankara’da yaşadığı evde ölü olarak bulunan, 21 yaşındaki Aleyna Çakır’da tespit edilen doku ve sperm öneğinin, ölümü ile ilgili baş şüpheli olan fakat serbest kalan, daha sonrasında yapılan uyuşturucu soruşturması ile göz altına alınan Ümitcan Uygun isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Aleyna Çakır’ın ailesinin avukatı olan Umur Yıldırım, ‘Bundan sonra yapılması gereken iddianamenin hazırlanması, tabii iddianameyi hazırlarken alınan raporlar çok önemli. Artık Ümitcan Uygun’un vermiş olduğu ifadelerin gerçeklik payının olmadığını görmüş olduk” dedi.

Kamuoyunun Aleyna Çakır ismi ile tanıdığı Sema Esen, geçen sene 3 Haziran tarihinde Keçiören’de  yaşadığı evde boynundan ip ile asılmış halde ölü bulundu. Sevgilisi olan Ümitcan Uygun’un önceden Aleyna Çakır’a şiddet uyguladığına dair görüntüler de Çakır’ın ölümünden kısa bir zaman sonra sosyal medyaya yayıldı. Bu gelişmelerden sonra Çakır’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma doğrultusunda Ümitcan Uygun polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Çakır’ın ölümünden sonra ailesi uzun bir süre televizyon programına katılarak, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun’u sorumlu tuttular.

Doku ile sperm aynı kişiye ait!                                      

Soruşturma doğrultusunda Ankara Adli Tıp Kurumu’nun düzenlediği raporda Aleyna Çakır’ın tınaklarında doku ile vajinal frotisinde sperme rastlandı. Soruşturmayı yürütmekte olan savcılık, Çakır’ın ölümü konusundaki iddialardan sonra dosyayı ayrıntılı rapor hazırlanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na yolladı. Orada hazırlanan rapor doğrultusunda Aleyna Çakır’da rastlanan doku ile sperm öneğinin aynı kişiye ait olduğu açıklandı.

Raporda aynı zamanda, Çakır’ın asılma dışında vücudunda rastlanılan diğer belirtilerin ölüme sebep olacak nitelik taşımadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ile büyük damar yaralanmasına rastlanmadığı da açıklandı. Ayrıca, raporda yapılan incelemede Çakır’ın asılması dışında travmatik tesir ile öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı belirtilerek, tespit edilen alkol miktarının tek başına ölüme sebep olacak düzeyde olmadığı da belirtildi. Çakır’ın, zehirlenmeye bağlı olarak öldüğüne dair tıbbi delillere rastlanmadığı ve  ölümünün asılma sonrasında meydana geldiği açıklandı.

DNA önekleri Ümitcan Uygun’a ait çıktı!

Yaşanan gelişmeler sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümü şüpheli olan Aleyna Çakır’ın otopsi işleminde vajinal sürüntü öneğiyle sağ elindeki tınak parçasında rastlanılan DNA profilleri üzerinde gereken mukayese işlemlerinin yapılması adına Ümitcan Uygun’dan DNA öneği alınması kararını verdi. Bu karar kapsamında, neredeyse 1 ay önce iki bayan ile uyuşturucu kullandığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrası gözaltına alınarak tutuklanan Ümitcan Uygun isimli şahıstan cezaevine sevki gerçekleşmeden DNA öneği alındı. Alınan önek, karşılaştırma yapılması için Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’ne yollandı. Burada yapılan inceleme sonrası, Aleyna Çakır’da bulunan sperm ile doku öneklerinin Ümitcan Uygun isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Savcılığa iletilen raporda Çakır’da tespit edilen sperm ile doku öneklerinin, Ümitcan Uygun isimli şahsın DNA’sı ile uyduğu bildirildi.

Avukat Yıldırım: Artık iddianame düzenlenmesini bekliyoruz

Ölümü şüpheli olan Aleyna Çakır’ın ailesinin avukatı Umur Yıldırı, Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nin DNA incelemesinde Aleyna Çakır’ın tınaklarında bulunan DNA öneği ile spermin, Ümitcan Uygun isimli şahıstan alınan önekler ile uyumlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Avukat Umur Yıldırım, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda Aleyna Çakır’ın tınaklarında doku ile sperme rastlandığını, ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun bulunan iki öneğin aynı erkeğe ait olduğunu tespit ettiğini hatırlatıp, “En son Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nden gelen raporda, Ümitcan Uygun isimli şahıstan alınmış olan önekler karşılaştırıldı. Çakır’da rastlanan sperm ile tınak dokularının Ümitcan Uygun isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Savcılık bu güne kadar geç de olsa tüm delilleri topladı. Bundan sonra yapılması gereken iddianamenin hazırlanması, tabii iddianame hazırlanırken alınan raporlar çok kıymetli. Artık Ümitcan Uygun isimli şahsın vermiş olduğu ifadelerin gerçek ile uyuşmadığını görmüş olduk” dedi.

Ümitcan Uygun isimli şahıs vermiş olduğu ifadelerde olayın yaşandığı gün Aleyna Çakır ile neredeyse hiç görüşmediklerini, kendisinin eve dahi gitmediğini, cinsel birliktelik yaşamadıklarını söylediğini hatırlatan Avukat Umur Yıldırım, “Ama alınan raporlar ile gerçeğin Ümitcan Uygun isimli şahsın ifadesinde bahsettiği gibi olmadığını, tam tersine artık bir “cinsel saldırı” veya da “kasten öldürme” veya da bir “boğuşma” gibi izlerin olduğu ortaya çıkarak ispatlandı. Savcılığın artık “cinsel saldırı”, “kasten öldürme” gibi dosya dosya kapsamında bulunan  ilgili suçlar için iddianame düzenlemesini bekliyoruz. Şu anda soruşturma aşamasındayız; fakat Ümitcan Uygun isim şahsın tutuklu olsa bile az önce saymış olduğun suçlardan dolayı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmesi gerekiyor. Nitekim ayrı bir suç nedeni ile  tutuklanmayacağı anlamı taşımaz. Savcılığın tutuklama istemi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etmesi bekleyişi içindeyiz. Aleyna Çakır’ın tınağında rastlanılan DNA ile çakın sperm Ümitcan Uygun isimli şahsa aittir. Savcılığın Ümitcan Uygun isimli şahıs hakkında dava açmasını bekliyoruz” dedi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AleynaÇakırDokuörnekümitcanUygun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer’de otomobil hırsızı yakalandı
Sarıyer’de otomobil hırsızı yakalandı
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü
İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
Uşak’ta ehliyeti olmayan otomobil sürücüsü elektrikli bisiklet ile çarpıştı
Uşak’ta ehliyeti olmayan otomobil sürücüsü elektrikli bisiklet ile çarpıştı

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisindeki İdil karakteri kimdir?
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterine Merve Bulut hayat veriyor
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın hayatı!
Mucize Doktor dizi oyuncusu Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu hakkında bilgiler
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 4 Şubat 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Alev Alev dizisi Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında?
Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterini Sera Kutlubey canlandırıyor
Gratis Mor Fırsatlar indirimli ürünler Kasım 2020
2019 yılı Fed toplantı tarihleri ne zaman? FOMC toplantı kararları ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirirse piyasaları nasıl etkiler?
WhatsApp gelen fotoğrafları ve videoları otomatik kaydetmeyi kapatma işlemi
Enes Batur Ağustos'da youtube'dan ne kadar para kazandı?
Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı dizi 95. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? neden yayınlanmadı?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan doğum tarihi
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Gerçek adı nedir? Demet Evgar nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Mucize Doktor dizisi Ferda (Seda Bakan) kimdir?
İyi Aile Babası dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan karakteri kimdir? Nazan Kesal kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.