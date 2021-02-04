Aleyna Çakır dosyasında son dakika gelişmesi! Alınan doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı!

Ankara’da yaşadığı evde ölü olarak bulunan, 21 yaşındaki Aleyna Çakır’da tespit edilen doku ve sperm öneğinin, ölümü ile ilgili baş şüpheli olan fakat serbest kalan, daha sonrasında yapılan uyuşturucu soruşturması ile göz altına alınan Ümitcan Uygun isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Aleyna Çakır’ın ailesinin avukatı olan Umur Yıldırım, ‘Bundan sonra yapılması gereken iddianamenin hazırlanması, tabii iddianameyi hazırlarken alınan raporlar çok önemli. Artık Ümitcan Uygun’un vermiş olduğu ifadelerin gerçeklik payının olmadığını görmüş olduk” dedi.

Kamuoyunun Aleyna Çakır ismi ile tanıdığı Sema Esen, geçen sene 3 Haziran tarihinde Keçiören’de yaşadığı evde boynundan ip ile asılmış halde ölü bulundu. Sevgilisi olan Ümitcan Uygun’un önceden Aleyna Çakır’a şiddet uyguladığına dair görüntüler de Çakır’ın ölümünden kısa bir zaman sonra sosyal medyaya yayıldı. Bu gelişmelerden sonra Çakır’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma doğrultusunda Ümitcan Uygun polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Çakır’ın ölümünden sonra ailesi uzun bir süre televizyon programına katılarak, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun’u sorumlu tuttular.

Doku ile sperm aynı kişiye ait!

Soruşturma doğrultusunda Ankara Adli Tıp Kurumu’nun düzenlediği raporda Aleyna Çakır’ın tınaklarında doku ile vajinal frotisinde sperme rastlandı. Soruşturmayı yürütmekte olan savcılık, Çakır’ın ölümü konusundaki iddialardan sonra dosyayı ayrıntılı rapor hazırlanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na yolladı. Orada hazırlanan rapor doğrultusunda Aleyna Çakır’da rastlanan doku ile sperm öneğinin aynı kişiye ait olduğu açıklandı.

DNA önekleri Ümitcan Uygun’a ait çıktı!

Raporda aynı zamanda, Çakır’ın asılma dışında vücudunda rastlanılan diğer belirtilerin ölüme sebep olacak nitelik taşımadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ile büyük damar yaralanmasına rastlanmadığı da açıklandı. Ayrıca, raporda yapılan incelemede Çakır’ın asılması dışında travmatik tesir ile öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı belirtilerek, tespit edilen alkol miktarının tek başına ölüme sebep olacak düzeyde olmadığı da belirtildi. Çakır’ın, zehirlenmeye bağlı olarak öldüğüne dair tıbbi delillere rastlanmadığı ve ölümünün asılma sonrasında meydana geldiği açıklandı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümü şüpheli olan Aleyna Çakır’ın otopsi işleminde vajinal sürüntü öneğiyle sağ elindeki tınak parçasında rastlanılan DNA profilleri üzerinde gereken mukayese işlemlerinin yapılması adına Ümitcan Uygun’dan DNA öneği alınması kararını verdi. Bu karar kapsamında, neredeyse 1 ay önce iki bayan ile uyuşturucu kullandığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrası gözaltına alınarak tutuklanan Ümitcan Uygun isimli şahıstan cezaevine sevki gerçekleşmeden DNA öneği alındı. Alınan önek, karşılaştırma yapılması için Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’ne yollandı. Burada yapılan inceleme sonrası, Aleyna Çakır’da bulunan sperm ile doku öneklerinin Ümitcan Uygun isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Savcılığa iletilen raporda Çakır’da tespit edilen sperm ile doku öneklerinin, Ümitcan Uygun isimli şahsın DNA’sı ile uyduğu bildirildi.

Avukat Yıldırım: Artık iddianame düzenlenmesini bekliyoruz

Ölümü şüpheli olan Aleyna Çakır’ın ailesinin avukatı Umur Yıldırı, Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nin DNA incelemesinde Aleyna Çakır’ın tınaklarında bulunan DNA öneği ile spermin, Ümitcan Uygun isimli şahıstan alınan önekler ile uyumlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Avukat Umur Yıldırım, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda Aleyna Çakır’ın tınaklarında doku ile sperme rastlandığını, ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun bulunan iki öneğin aynı erkeğe ait olduğunu tespit ettiğini hatırlatıp, “En son Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nden gelen raporda, Ümitcan Uygun isimli şahıstan alınmış olan önekler karşılaştırıldı. Çakır’da rastlanan sperm ile tınak dokularının Ümitcan Uygun isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Savcılık bu güne kadar geç de olsa tüm delilleri topladı. Bundan sonra yapılması gereken iddianamenin hazırlanması, tabii iddianame hazırlanırken alınan raporlar çok kıymetli. Artık Ümitcan Uygun isimli şahsın vermiş olduğu ifadelerin gerçek ile uyuşmadığını görmüş olduk” dedi.

Ümitcan Uygun isimli şahıs vermiş olduğu ifadelerde olayın yaşandığı gün Aleyna Çakır ile neredeyse hiç görüşmediklerini, kendisinin eve dahi gitmediğini, cinsel birliktelik yaşamadıklarını söylediğini hatırlatan Avukat Umur Yıldırım, “Ama alınan raporlar ile gerçeğin Ümitcan Uygun isimli şahsın ifadesinde bahsettiği gibi olmadığını, tam tersine artık bir “cinsel saldırı” veya da “kasten öldürme” veya da bir “boğuşma” gibi izlerin olduğu ortaya çıkarak ispatlandı. Savcılığın artık “cinsel saldırı”, “kasten öldürme” gibi dosya dosya kapsamında bulunan ilgili suçlar için iddianame düzenlemesini bekliyoruz. Şu anda soruşturma aşamasındayız; fakat Ümitcan Uygun isim şahsın tutuklu olsa bile az önce saymış olduğun suçlardan dolayı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmesi gerekiyor. Nitekim ayrı bir suç nedeni ile tutuklanmayacağı anlamı taşımaz. Savcılığın tutuklama istemi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etmesi bekleyişi içindeyiz. Aleyna Çakır’ın tınağında rastlanılan DNA ile çakın sperm Ümitcan Uygun isimli şahsa aittir. Savcılığın Ümitcan Uygun isimli şahıs hakkında dava açmasını bekliyoruz” dedi.