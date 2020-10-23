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Aleyna Çakır davasında son durum! Avukat Umur Yıldırım açıklama yaptı

Haziran ayında evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır davasında son durum belli oldu. Aleyna Çakır'ın avukatı Umur Yıldırım, davanın seyrine ilişkin açıklama yaptı.

23 Ekim 2020 Cuma 14:58
Aleyna Çakır davasında son durum! Avukat Umur Yıldırım açıklama yaptı
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Ankara’da evinde asılmış halde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmasında yaklaşık 5 aydır hiçbir sonuca varılamadı. Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği olayda, Aleyna Çakır’ı öldüresiye döven sevgilisi Ümitcan Uygun’un annesinin de şüpheli bir şekilde ölmesi olayı daha da içinden çıkılmaz bir hale sürükledi.

Aleyna Çakır davası yavaş ilerliyor


Aleyna Çakır’ın avukatı Umur Yıldırım, halkın merakla beklediği soruşturmanın seyri ile ilgili açıklama yaparak, ‘’Eziyet suçu var, fuhuşa sürükleme var, cinsel saldırı suçu var. Aleyna’nın Ümitcan Uygun tarafından eziyete maruz bırakıldığı tanıklar tarafından da çok net bir şekilde ifade edildi. Aleyna Çakır dosyası bekliyor ve gecikiyor’’ diyerek Adli Tıp Kurumu’nun dosyada eksiklikler olması nedeniyle raporu hazırlayamadığını belirtti.

Sürecin uzaması şüphelinin kaçma riskini güçlendiriyor

Adli Tıp Kurumu’nun raporu hazırlamadığını vurgulayan Umur Yıldırım, soruşturma sürecinin uzaması şüpheli Ümitcan Uygun’un kaçma riskini arttırdığını söyledi.

İddianame 3-4 ay sonra hazırlanabilir

Avukat Umur Yıldırım, gecikmeler dolayısıyla Aleyna Çakır dosyasıyla ilgili iddianame hazırlanmasının en az 3-4 ayı bulabileceğini söyledi. Yıldırım, ‘’Aradan 139 gün geçti. Dosya iddianame haline gelmiş olmalıydı ancak daha Adli Tıp Kurumu incelemeye bile başlayamadı. Rapor tahmin ettiğimiz sürede tamamlansa bile iddianamenin hazırlanması 3-4 ayı bulacak’’ ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 23.10.2020 14:58
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Çakırümitcan Uygun
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