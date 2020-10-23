Aleyna Çakır davasında son durum! Avukat Umur Yıldırım açıklama yaptı

Ankara’da evinde asılmış halde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmasında yaklaşık 5 aydır hiçbir sonuca varılamadı. Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği olayda, Aleyna Çakır’ı öldüresiye döven sevgilisi Ümitcan Uygun’un annesinin de şüpheli bir şekilde ölmesi olayı daha da içinden çıkılmaz bir hale sürükledi.
Aleyna Çakır davası yavaş ilerliyor
Sürecin uzaması şüphelinin kaçma riskini güçlendiriyor
Adli Tıp Kurumu’nun raporu hazırlamadığını vurgulayan Umur Yıldırım, soruşturma sürecinin uzaması şüpheli Ümitcan Uygun’un kaçma riskini arttırdığını söyledi.
İddianame 3-4 ay sonra hazırlanabilir
Avukat Umur Yıldırım, gecikmeler dolayısıyla Aleyna Çakır dosyasıyla ilgili iddianame hazırlanmasının en az 3-4 ayı bulabileceğini söyledi. Yıldırım, ‘’Aradan 139 gün geçti. Dosya iddianame haline gelmiş olmalıydı ancak daha Adli Tıp Kurumu incelemeye bile başlayamadı. Rapor tahmin ettiğimiz sürede tamamlansa bile iddianamenin hazırlanması 3-4 ayı bulacak’’ ifadelerini kullandı.