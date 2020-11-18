Alevler içinde kalan evini gözyaşlarıyla izledi

Üzücü olay bugün saat:16.00 sularında İstanbul'un tarihi semti Beyoğlu'nda yaşandı.

İlçede ki bir evde yaşamını sürdüren ve Suriye'li olduğu öğrenilen bir ailenin ısınmak için yaktığı soba bir anda devrildi. Soba'nın odanın içinde yanarken devrilmesiyle birlikte sobanın bulunduğu oda aniden tutuştu ve alevle kısa süre içinde tüm daireyi sardı.

Yangının büyümeye başladığını gören anne ve 3 çocuğu kendini apar topar dışarı attı. Yangın büyüyüp kömür ve odunların saklandığı depoya da sıçrayınca alevler 3 katlı binayı tamamen kısa süre içinde sardı. Bu esnada yangını gören diğer bina sakinleri hemen itfaiyeye durumu ihbar etti.Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi

Acil olarak kısa süre içinde yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.Yangın çıktığı sırada işte olan Suriyeli ev sahibi baba olay yerine geldi ve söndürme çalışmalarını izlerken göz yaşlarına hakim olamadı.Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın faciasında evde maddi hasar meydana geldi.