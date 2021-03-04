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ALES sonuçlarını bekleyen adaylara müjde! ÖSYM ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sorgulama ekranı

ALES sonuçları duyuruldu! Başvuruların 2020 Ekim ayı içerisinde tamamlandığı ALES 2, koronavirüs salgınından dolayı ileri tarihe alınmıştı. 21 Şubat Pazar günü düzenlenmesiyle adaylar 'ALES sonuçları 2021 sonuçları ne zaman açıklanır?' Sorusuna cevap aramaktaydı. ÖSYM, Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) sonucunun açıklandığını duyurdu.

04 Mart 2021 Perşembe 14:28
ALES sonuçlarını bekleyen adaylara müjde! ÖSYM ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sorgulama ekranı
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İleri tarihe alınan ALES 2, 21 Şubat 2021 tarihinde düzenlendi. Ülke çapında bini aşkın adayın katıldığı ALES 2’ye ilişkin çoğu kişi sonuçlarla soru ve cevapları araştırmaya başlamışken ALES 2’nin sonuçları duyuruldu.

ALES sonuçları açıklandı

21 Şubat 2021 gününde düzenlenen 2020 Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavının değerlendirme aşaması sona erdi.

Adaylar, sınavın sonucuna 02 Mart 2021 gününde saat 16:30 itibariyle ÖSYM’ye ait olan https://sonuc.osym.gov.tr resmi sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla ve aday şifreleriyle erişim sağlayabileceklerdir.

 ALES 2 sınav sonucunu öğrenmek için tıklayınız!

ALES cevap kağıtları ve aday cevapları açıklandı!

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (2020-ALES / 2) adaylarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapılan işaretlerin optik olarak okunması sonucunda elde edilen aday cevapları Okuyucular, adayların sorulara verdikleri cevapları ve değerlendirme sonuçlarını incelemelerini sağlamak amacıyla ÖSYM https://ais.osym.gov.tr adresinde 02 Mart 2021 tarihinde 16:45 itibariyle 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar ÖSYM https://ais.osym.gov.tr ​​T.C. Kimlik numaralarıyla ve şifreleriyle giriş yapmasının ardından, sınavı ve "Cevap Kağıdını Görüntüle" ekranını seçip, sınav için kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yapmış oldukları işaretlemeleri, adayın bu etiketleri okuyarak cevaplar, optikler ve sorulara verdikleri doğru cevapları göreceklerdir. Ayrıca adaylar, adayın cevaplarının ve cevap anahtarının gönderildiği form üzerindeki soru numaralarına tıkladıklarında sorunun kaynağını, cevap seçeneklerini ve doğru soruya verdikleri cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı soru ve kitapçık seçeneklerine göre görüntülenir. İlgili sayfa, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayısını ve adayın ham puanını da gösterir.

ÖSYM ekranı için tıklayınız!



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:28
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Anahtar Kelimeler:
ALES 2ÖSYMSınavSonuç
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