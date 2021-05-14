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Alerji ve Covid Arasındaki Farklar Prof. Dr. Oğuztürk Tarafından Açıklandı

Son dönemlerde Covid-19’un etkisinin artması ile vatandaşlarda telaşlanmalar oldu. Her geçen gün belirtilerin farklılaşması da vatandaşların test olmasını arttırdı. Bahar döneminin gelmesi ile alerjilerin ortaya çıkması da başladı. Bu durumu koronavirüs ile karıştıranların sayısı da çoğaldı. Merak edilen konu hakkında açıklama Prof. Dr. Oğuztürk’den geldi. İşte detaylar haberimizde

14 Mayıs 2021 Cuma 14:37
Alerji ve Covid Arasındaki Farklar Prof. Dr. Oğuztürk Tarafından Açıklandı
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Vatandaşların bahar gelmesi ile alerjik bünyesi olanlarda belirtilen başladı. Birçok kişi belirtileri koronavirüs ile kıyaslasa da aslında ayrım yapmak kolay. Bunun üzerine açıklama Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk’den geldi.

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Kişinin yaşamını etkileyecek derecede öksürüğü varsa, hastanın baş ağrısı varsa, vücutta genel bir halsizlik, kırgınlık durumu söz konusu ise tat ve koku almada sorun varsa, ishali varsa ve bunlardan daha önemlisi ateş durumu var ise bu hastanın Covid-19 hastalığı açısından ciddi bir şekilde araştırılması ve PCR testinin yapılması gerekiyor” dedi.

Mayıs ayına girilmesi ile artan polen etkileri kişileri daha da etkilemeye başladı. Astım hastaların alerjisi ve polene olan alerjiler birçok kişi tarafından yaşanıyor. Bu alerjik durumların Covid-19 salgını sürerken yaşanması da herkes tarafından virüse yakalanma korkusu yaşatmaya devam etti. Fazlasıyla ‘acaba Covid mi oldum’ soruları sıkça sorulmaya başladı. Hastanelere başvuran hastaların belirtileri göz önünde bulundurulunca Oğuztürk tarafından konu hakkında açıklama geldi.

“Acil servisimize ‘bende bazı şikâyetler var acaba Covid oldum mu diye’ geliyorlar”

Tedbirlerin arttırılması üzerine tam kapanma sürecine girilmesi hastanelerin ana girişinde yoğunluğa neden oldu. Havada dolaşan ve etkisini arttıran polenler nedeniyle covid korkusu herkesi sardı.  Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “ Bizim acil servise de özellikle Mayıs ayında havaların ısındığı şu günlerde polenlerin havada dolaşmasının artması, en yüksek seviyeye ulaştığı şu günlerde bazı kişiler acil servisimize ‘bende bazı şikâyetler var acaba Covid oldum mu diye’ geliyorlar. Kişilerin bahar alerjisi, polen alerjisi hatta alerjik astım gibi şikâyetlerinin olmasından dolayı biz onların öykülerini inceleyerek Covid olup olmadıkları konusunda onları tespit edecek tarzda testler yapıyoruz belirtileri fazla olan kişilere ise PCR testi yaparak covid olup olmadıklarını anlıyoruz’’ diyerek açıklama yaptı.

Polenleri özellikle arttığı ay olarak mayıs ayını söylenebilir. Havada uçuşan polenlerin alerjik bünyelere fazlasıyla etki ettiği görülüyor. Covid-19 belirtileri ile benzerlik olduğu gibi ayırıcı özellikleri de mevcut. Prof. Dr. Oğuztürk, “Polenler Mayıs ayında pik düzeye ulaşabilecek şekilde havada dolaşmaya başladılar ve bu anlamda alerjik rinit ve alerjik astım şikayetlerini oluşturabilecek bir sürece neden oluyor. Bu özelliklerdeki kişilerde bazı belirtirler mevcut. Eğer polen burun bölgesini etkileyecek bir durum oluşturmuşsa burun akıntısı, burunda kızarıklık, hapşırma ve benzeri şikayetler karşımıza çıkıyor. Gözde etkilenme olabiliyor. Gözde kızarıklık, sulanma ve benzeri şikayetler karşımıza çıkabiliyor. Polenler akciğere kadar da ilerleyebiliyorlar. Bir hışırtılı solunum da öksürük de bu anlamda bu hastalarda oluşabiliyor” ifadelerini kullanarak vatandaşları bilgilendirdi.

“Alerjik astım ve alerjik kişilerde ateş durumu söz konusu değil”

Mayıs ayından alerjisi olmayanların gösterdiği bu belirtiler kişilerde covid testi olan PCR ile tespit edilir. Oğuztürk, “Bu şikayetlerle gelen kişilerde bizim ilk sorguladığımız durum, buna benzer şikayetleriniz önceki yıllarda da var mıydı diye soruyoruz. Eğer önceki yıllarda da benzer şikayetleri varsa sonuç itibariyle polen alerjisinin tekrarlandığını söylebiliriz. Ama bu şikayetlere ek olarak veya bu şikayetlerden daha ağır bir şekilde öksürüğü varsa, hastanın baş ağrısı varsa, vücutta genel bir halsizlik, kırgınlık durumu söz konusu ise tat ve koku almada sorun varsa, ishali varsa ve bunlardan daha önemlisi ateş durumu var ise bu hastanın Covid-19 hastalığı açısından ciddi bir şekilde araştırılması ve PCR testinin yapılması gerekiyor. Hiçbir zaman alerjik rinitte, alerjik astımda ve polen alerjisi durumlarında bu şikayetler olmaz, öksürük ağır değildir. Artı alerjik astım ve alerjik kişilerde ateş durumu söz konusu değildir. Kişinin bu ayrımını yapması konusundaki desteğimizle ve PCR testiyle Covid-19 olup olmadığı ile ilgili kesin sonuca ulaşabiliyoruz. Kişilerde ağır septomlar olmadığı sürece test yaptırmakta gerekli değildir.” ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 14:37
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Anahtar Kelimeler:
CovidAlerjiPolen
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