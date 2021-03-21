Aldığı alkol pahalıya patladı

Kocaeli’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Kartepe Uzuntarla İbrikdere mevkiinden Ankara yönünde meydana gelen olayda E.C yönetimindeki bir otomobil seyir andayken bir anda yoldan çıkarak H.K. adlı kişinin kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından araç savrularak araç içerisinde bulunan sürücü E.C. yaralandı.

Yaşanannın ihbar edilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu anlaşılan E.C. nin alkol muayenesinde 2.88 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yaşana kazada sürücüye alkollü araç kullanmaktan 339 tl ceza kesilirken ehliyetine 6 ay üre ile al koyuldu.

Yaralanan sürücü E.C. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı Yaşana kazada yara almadan kurtulan diğer aracın sürücüsü H.K. yaşadığı şok ile kazayı anlatırken polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

