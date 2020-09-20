İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı! 2 kişi tutuklandı
Karabükspor'a yolsuzluk soruşturmasında karar çıktı!...

Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi

İşlediği suçlar yüzünden mahkeme tarafından 52 yıl hapis cezası alan ve kendini ölü göstererek 13 yıldır kaçan ünlü Youtuber Tayfun Demir yakalandı.

20 Eylül 2020 Pazar 18:50
Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi
Takip Et:

Duyanları şaşırtan olay Muğla'da yaşandı.

38 yaşındaki ünlü Youtuber Tayfun Demir işlediği çeşitli suçlar yüzünden mahkeme tarafından 2007 yılında yaklaşık 52 yıl hapis cezası aldı ve aranmaya başladı.

 Demir ise cezaevine gireceğini öğrenince düzenlediği sahte evraklar ile kendini ölü gösterdi. Uzun bir süre böyle gizlenen tayfun demir daha sonra bir yakınından ele geçirdiği kimliğin üzerine kendi fotoğrafını bastı ve tam 13 yıl bu şekilde polisten kaçmayı başardı.

Olayın peşini bırakmayan emniyet, belirli bir süre teknik ve fiziki takibi sürdürdü. Demir'i yakından izleyen ve sosyal medya paylaşımlarınıda irdeleyen ekipler kendini ölü göstererek 13 yıl kaçan ünlü youtuber'in Muğla Menteşe'de saklandığını tespit etti. 

Harekete geçen polis düzenlediği operasyon ile 38 yaşındaki youtuber'ı kıskıvrak kaldığı evde yakaladı.


Karakolda sorgulanan Demir, mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.09.2020 18:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tayfun DemirYoutuber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı
Acımasız eş gözünü kırpmadan hamine eşini bıçakladı
Fuhuş için gittiği kişi travesti çıktı! Sinirlenip bıçakladı
Fuhuş için gittiği kişi travesti çıktı! Sinirlenip bıçakladı
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti
Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti
Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!
Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!

Popüler Haberler

2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?
MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin kaç yaşında, nereli?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri
2020 Bayram ikramiyesine zam var mı? 2020 Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
İnternetten özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri ve adresi
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2020 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak? Yüzüklerin Efendisi dizisi oyuncu kadrosu açıklandı!
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 2. fragmanı yayınlandı
Belediyede memur nasıl olunur? 2020 Belediye memurluk şartları
Ziraat, Halk ve Vakıfbank konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimi gerçekleştirecek!
Mütercim-Tercüman nedir, ne iş yapar? 2020 Mütercim-Tercüman maaşları
SGK Bağ-Kur prim borcu olanlara yeni Ziraat Bankası kredi kampanyası
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Ozan Güven Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.