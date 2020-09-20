Aldığı 52 yıl hapis cezasından kendini öldü göstererek kaçan youtuber yakayı ele verdi

Duyanları şaşırtan olay Muğla'da yaşandı.

38 yaşındaki ünlü Youtuber Tayfun Demir işlediği çeşitli suçlar yüzünden mahkeme tarafından 2007 yılında yaklaşık 52 yıl hapis cezası aldı ve aranmaya başladı.

Demir ise cezaevine gireceğini öğrenince düzenlediği sahte evraklar ile kendini ölü gösterdi. Uzun bir süre böyle gizlenen tayfun demir daha sonra bir yakınından ele geçirdiği kimliğin üzerine kendi fotoğrafını bastı ve tam 13 yıl bu şekilde polisten kaçmayı başardı.

Olayın peşini bırakmayan emniyet, belirli bir süre teknik ve fiziki takibi sürdürdü. Demir'i yakından izleyen ve sosyal medya paylaşımlarınıda irdeleyen ekipler kendini ölü göstererek 13 yıl kaçan ünlü youtuber'in Muğla Menteşe'de saklandığını tespit etti.

Harekete geçen polis düzenlediği operasyon ile 38 yaşındaki youtuber'ı kıskıvrak kaldığı evde yakaladı.

Karakolda sorgulanan Demir, mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.