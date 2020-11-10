Aldatma sonucu boşanmalarda mal paylaşımı nasıl olur?

Aldatma/zina nedeniyle boşanma davalarının sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

Aldatma ve zina yoluyla boşanma noktasında tartışma yaşanan en önemli konular içerisinde mal paylaşımı olmaktadır. Hakim, kusurlu eşin ekonomik açıdan mahvına neden olabilecek ağır veyahut kusurlu eşin ekonomi gücü karşısında oldukça komik sayılabilecek tazminata hükmetmemektedir.

Eşler,nın kesinleşip mal rejiminin tasfiyesi sürecine girip birbirlerinden evlilik birliği içerisinde alınan malların tabii oldukları rejime göre mal paylaşımı talep edebiliyor. Kurala göre eşler edinilen hak rejimine tabiyse, eşit olarak paylaştırılır.

Zina sebebiyle boşanma davası açılması halinde istisnai durumlarda yarı yarıya yapılan paylaşım oranları eşin kusuru ve hakimin takdirine göre değişebilmektedir.

Aldatmalı boşanmalarda nafaka verilir mi?

Boşanma sebebi aldatmaysa ve diğer eş aldatıldığını ispatlıyorsa ağır kusurlu olduğundan tazminat veya nafaka talep edemez. Aldatan eşin boşanması sürecinde nafaka veya tazminat talebi ağır kusurun kendisinde olması nedeniyle kabul edilmez.