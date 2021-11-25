Alçı Levha Uygulayıcısı ne kadar maaş alıyor?

Alçı levha uygulayıcısı iş tanımı nedir? Alçı levha uygulayıcısı ne kadar maaş almaktadır? Alçı levha uygulayıcısı olmak için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor? Alçı levha uygulayıcısı olarak çalışmak için hangi belgelere sahip olmak gerekiyor? Soruları epey bir araştırma konusu olmaktadır. Biz de siz değerli okuyucularımızın merakını gidermek amacı ile bu soruların yanıtlarını araştırdık ve detayları ile birlikte haberimizin içeriğinde yer verdik. Keyifli okumalar..

Alçı levha uygulayıcısı iş tanımı nedir?

Alçı levha uygulayıcısı; iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin olan bütün güvenlik önlemlerini alarak kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile alakalı olan iş organizasyonlarını yapan, alçı levha uygulama işlemi öncesinde gerekli olan bütün hazırlık işlemlerini yürüten, alçı levha işlemi ile asma tavan, bölme duvar, duvar giydirme ile bu imalat işlerinde gerekli olan bütün alçı işlemlerini yapan ve iş sonunda ki kontrol işlemleri ve temizlik işlemlerini ve mesleki gelişime dair bütün faaliyetleri yürüten nitelikli kişi olarak tanımlanmaktadır.

Alçı levha uygulayıcısı ne kadar maaş almaktadır?

Alçı levha uygulayıcısı olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak toplamda 3.250 TL maaş almaktadır. Aynı zamanda alçı levha uygulayıcısı olarak hizmet veren bir kişinin aylık olarak aldığı en düşük maaş miktarı ise 2.826 TL ‘dir ve alçı levha uygulayıcısı olarak çalışan bir kişinin aylık olarak aldığı en yüksek maaş miktarı da 4.350 TL ‘dir. Sizde, yukarıda belirtmiş olduğumuz maaş miktarları arasında bir gelir elde etmek istiyorsanız İŞKUR Alçı Levha Uygulayıcısı adlı iş ilanlarına göz atabilirsiniz. Aynı zamanda da https://www.iskur.gov.tr/ intenet adresi üzerinden de ilgili ilanlara bakabilir ve size en uygun olan iş ilanlarına göz gezdirerek kariyer planlamanızı bu doğrultuda çok kolay bir şekilde yön verebilirsiniz.

Alçı levha uygulayıcısı olarak çalışmak için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor?

Alçı levha uygulayıcısı olarak alışmak için gerekli olan en düşük eğitim düzeyi ilköğretimdir.

Alçı levha uygulayıcısı olarak çalışan bir kişinin iş tanımı ve iş yükü nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliği, yangın kuralları ile acil durum kurallarını uygulamaya koymak

Kalite yönetim sistemi ile ilgili olan faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

İş organizasyonlarını yapmak

Alçı levha uygulama işlemi öncesinde gerekli olan bütün hazırlık işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

Yüzey kontrol işlemlerini yapmak ve gerekli olan bütün önlemleri almak

Malzeme ve ekipmanı kullanıma hazır hale getirmek

Kot almak

Alçı levha işlemi ile asma tavan yapmak

Galvaniz kaplı profiller ile asma tavan taşıyıcı sistemini yapmak

Asma tavanda yalıtım malzemesinin yerleştirilme işlemlerini sağlamak

Alçı levhayı galvaniz kapı olan profillere vidalama işlemini yapmak

Galvaniz kaplı olan profiller ile bölme duvar taşıyıcı sistemini yapmak

Alçı levhayı galvaniz kaplı olan profillere ilk yüzünden vidalama işlemini yapmak

Bölme duvara yalıtım malzemesi yerleştirme işlemi yapmak

Alçı levhayı diğer yüzden galvaniz kaplı olan profillere vidalama işlemini yapmak

Köşe profillerini yerleştirme işlemini yapmak

Alı levha ile galvaniz kaplı olan profiller kullanarak giydirme duvar işlemini yapmak

Galvaniz kaplı olan profiller ile giydirme duvar taşıyıcı sistemi işlemini yapmak

Giydirme duvarda yalıtım malzemesinin yerleştirilmesi işlemini sağlamak

Alçı levhayı galvaniz kaplı olan profillere vidalama işlemlerini yapmak

Yüzey hazırlıklarını yapmak

Mevcut durumda ki duvar yüzeyine alçı levhaların yapıştırılması işlerini yapmak

Uygulama sonrasında yüzey işlemlerini yapmak

Derz dolgusunu yapmak

Alı levha yüzeyine perdah alçısı işlemini yapmak

İş sonunda kontrol işlemleri ve temizlik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

Mesleki gelişime ilişkin olan faaliyetlerin yürütülmesini ve benzer olan görev ile işlemlerin yerine getirilmesi ile sorumludur.

Alçı levha uygulayıcısının meslek ana grubu nedir?

Alçı levha uygulayıcısı olarak çalışan bir kişi; bağlı olduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ilgili ekipmanları en etkin bir biçimde kullanarak öncelikle işi sağlığı sonra da iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin gerektirdiği verimlilik ile kalite gereklerine en uygun bir şekilde;

Alçı levha uygulayıcısı olarak çalışan bir kişi ‘’ sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek ana grubu içinde yer almaktadırlar.

Alçı levha uygulayıcısının meslek ana alt grubu nedir?

Alçı levha uygulayıcısı olarak hizmet veren bir kişi ‘’ inşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar ( elektrikçiler hariçtir ) ‘’ meslek ana alt grubu içinde adlandırılmaktadırlar.

Alçı levha uygulayıcısı olarak çalışan bir kişinin meslek grubu nedir?

Alçı levha uygulayıcısı olarak çalışan bir kişi ‘’ inşaatı tamamlayıcı işler ve benzer işlerde çalışan sanatkarlar ‘’ meslek grubu içinde yer almaktadır.

Alçı levha uygulayıcısının yer aldığı meslek birim grubu nedir?

Alçı levha uygulayıcısı olarak hizmet veren bir kişi ‘’ sıvacılar ‘’ meslek birim grubu içinde sınıflandırılmaktadır.

Alçı levha uygulayıcısı olarak çalışan bir kişi hangi meslek koduna tabidir?

Alçı levha uygulayıcısı olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğünün içinde daha önceden belirlenmiş olan 7123.08 meslek koduna tabi tutulmaktadır.