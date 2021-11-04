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Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) ne kadar maaş alır? Alçı dekorasyoncu İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) tam olarak ne iş yapmaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır gibi meslek ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

04 Kasım 2021 Perşembe 00:25
Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) ne kadar maaş alır? Alçı dekorasyoncu İş İlanlarına nereden ulaşılır?
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Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) iş tanımı nedir ve benzeri soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)  tanımı nasıl yapılır?

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde olmak üzere, alçı, alçıpan ve diğer alçı ürünlerini kullanmak vasıtasıyla  alçı sıva, kartonpiyer, dökme tavan, asma tavan, bölme duvar giydirme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.250 TL olarak ifade edilebilir. Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)   olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 6.800 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz. Bu ilanlara ek olarak gerekli olan şeylerde İŞKUR üzerinde daha ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Almak istediğiniz belgeler içinde ayrıca bakınız.

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)  iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)  olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)  olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)   ne iş yapmaktadır?

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)   olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1. Ölçü almak, çizimleri incelemek, çizime göre şablon çıkarmak,
  2.  Şablona göre kalıbı yapmak, alçıyı hazırlamak,
  3.  Kartonpiyerin dökümünü yapmak,
  4.  Çırpı ipi çekmek, duvar ve tavan yüzeyini yapıştırmaya hazırlamak,
  5. Kartonpiyeri takmak, ek yerlerinin ve köşelerin rötuşunu yapmak,
  6.  Dökme tavan yapmak,
  7.  Projeyi incelemek, kot almak,
  8.   Demir konstrüksiyonu yapmak
  9.   Kalıbı monte etmek, alçıyı hazırlamak, tavanın dökümünü yapmak,
  10.   Alt yüzeyi alçı sıva ile düzeltmek,
  11.    Alçı sıva yapmak,
  12.  Anoları çekmek, yüzeyi temizlemek, köşe profillerini koymak
  13.    Ano aralarını alçıyla doldurmak, rötuş yapmak,
  14.   Alçıpanla asma tavan, bölme duvar ve duvar giydirme yapmak
  15.    Kutu  ve galvaniz profillerle demir konstrüksiyon yapmak,
  16.   Bölme duvarda yalıtım malzemesi yerleştirmek,
  17.  Alçıpanı montaj profillerine vidalamak derz dolgusu yapmak,
  18.   Alçıpan yüzeye alçı çekmek, vb.  görev ve işlemleri yerine getirir

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)  meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar dahil olarak çalışmaktadırlar.

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer) meslek alt ana grubu nedir?

İnşaatı tamamlayıcı işler ve benzer işlerde çalışan sanatkarlara (elektrikçiler hariç )  mensuplarıdır.

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)  meslek grubu nedir?

İnşaatı tamamlayıcı işler ve benzer işlerde çalışan sanatkarlara dahildirler.

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)  meslek birim grubu nedir?

Sıvacılar  birimindendirler.

Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)  meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)   meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7123.01 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)  olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Alçı dekorasyoncu (kartonpiyer)  olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 04.11.2021 00:25
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AlçıdekorqasyoncuIşkurIşilanları
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