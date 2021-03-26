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Alberto Ciurana öldü mü, neden öldü? Acun'un arkadaşı Alberto Ciurana kimdir?

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi olan Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla televizyoncu arkadaşı Alberto Ciurana'yı kaybettiğini açıkladı. Ciurana'nın korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

26 Mart 2021 Cuma 00:49
Alberto Ciurana öldü mü, neden öldü? Acun'un arkadaşı Alberto Ciurana kimdir?
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Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Alberto Ciurana öldü mü sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki Alberto Ciurana kimdir?

Alberto Ciurana kimdir?

1961 yılının 26 Ekim gününde Meksika’ya bağlı Guadalajara’da dünyaya gelen Alberto Ciurana, Azteca isimli bir televizyon kanalında içerik ve dağıtım şefi görevini yürütmüştür. Ayrıca Univision Networks’da da görev yapmıştır.

Alberto Ciurana öldü mü?

Instagram hesabı üzerinden Alberto Ciurana ile fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı olan Alberto Ciurana’yı kaybettiklerini açıkladı. Ciurana’nın korona virüse yenik düştüğü ve 23 Mart’ta Meksika’da hayatını kaybetttiği öğrenildi.

İşte Acun Ilıcalı’Nın o paylaşımı..



Son Güncelleme: 26.03.2021 00:49
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AlbertoCiurana
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