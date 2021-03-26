Alberto Ciurana öldü mü, neden öldü? Acun'un arkadaşı Alberto Ciurana kimdir?

Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Alberto Ciurana öldü mü sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki Alberto Ciurana kimdir?
Alberto Ciurana kimdir?
1961 yılının 26 Ekim gününde Meksika’ya bağlı Guadalajara’da dünyaya gelen Alberto Ciurana, Azteca isimli bir televizyon kanalında içerik ve dağıtım şefi görevini yürütmüştür. Ayrıca Univision Networks’da da görev yapmıştır.
Alberto Ciurana öldü mü?
İşte Acun Ilıcalı’Nın o paylaşımı..
Son Güncelleme: 26.03.2021 00:49