Albaraka Türk Bankası personel alımını nasıl yapıyor? Personel alım şartları neler?

Albaraka Türk Bankası her yıl düzenli olarak personel alımı yapmaktadır. Kendi personel alımlarını yayımladığı ilanlar üzerinden duyuran Albaraka Türk, yeni personel alımları için de ilan paylaştı. Faizsiz bankacılık anlayışı ile birlikte Türkiye’de yeni bir bankacılık düzeni oluşturan Albaraka Türk, bu anlamda diğer bankalara göre farklılık sahibidir.

Albaraka Türk personel alımı ne zaman?

Albaraka Türk personel alımlarını banka bünyesinde bulunan personellerin eksik olması veya yetmemesi durumunda yapmaktadır. Banka resmi intenet sitesi üzerinden iş ilanlarını yayımlayarak başvuran kişiler üzerinden personel alımlarını gerçekleştirir. Personel açıklarına dikkat eden ve bunun üzerine her yıl düzenli olarak personel alımı gerçekleştiren bankanın, personellerinde aradığı bazı özellikler vardır. Bankanın belirlediği şartları yerine getirecek kişileri işe alan banka, iş ilanlarında bu şartları açıkça belirtir.

Albaraka Türk personel alım şartları neler?

Albaraka Türk Bankası iş başvurusu

Albaraka Türk personel alımı gerçekleştirirken ilk önce adayın eğitim durumuna bakar. Lise ve üzeri eğitimi olan kişiler banka bünyesinde çalışmaya adaydır. Lise ve üniversite mezunlarına ayrı görevler veren banka, başvuru için yaş sınırı da koymuştur. 30 yaşın altında bulunan tüm kişiler iş başvurusu yapabilmektedir. Başvuru yapacak kişilerin herhangi bir sağlık sorununun olmaması da gerekir.

Banka tarafından belirlenen şartları yerine getiren adaylar, personel başvurusu için ilk önce yazılı sınava tabi tutulur. Sınavda başarılı olan kişiler sözlü mülakata çağrılır. Sözlü mülakat için bankaya giden adaylar, sözlü mülakatta da başarılı olmaları halinde banka bünyesinde çalışmaya hak kazanırlar.

Albaraka Türk Bankası insan kaynakları

Albaraka Türk insan kaynakları ile iletişime geçmek isteyen kişiler Albaraka insan kıymetleri adı altındaki resmi intenet sitesini ziyaret etmelidir.

Albaraka Türk Bankası çalışma saatleri

Sabah mesaisi; 09:00 – 12:30,

Öğle arası; 12:30 – 13:30,

Öğle mesaisi; 13:30-17:30’dur.

Albaraka Türk Bankası çalışma şartları ve sosyal haklar

Belirli alanlarda kişilerin mevcut durumlarına göre verilen tazminatlar,

Primler,

Yabancı dil seviyesi için ödenen tazminatlar,

Servis imkânı,

İzin,

Sağlık hizmetidir.

Banka tarafından belirlenen sosyal haklar ve şartlar sayesinde banka çalışanlarının daha özverili ve rahat bir şekilde çalışması amaçlanır. Bu amaçlar neticesinde Albaraka Türk çalışanlarından en yüksek verimi almayı hedefler.