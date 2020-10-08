Alanya’da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı

Antalya Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan Norveç vatandaşı 4 kişi polisin yürüttüğü operasyon sonrasında kaldıkları evde kıskıvrak yakalandı.

İlçe emniyet müdürlüğünde görevli polisler ilçe'de bir çok farklı yerde motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı aldı. Yapılan hırsızlık ihbarını değerlendiren ekipler düğmeye bastı ve o bölgelerde ki kamera kayıtlarını toplayıp tek tek inceledi.

Görüntüleri inceleyen emniyet ekipleri plakası olmayan bir araç içinde 4 kişinin hırsızlık olaylarını yaptığını belirledi. Bu kişilerin kimlikleri ise kısa süre içinde belirlendi.

Çalışmalarını ve incelemelerini derinleştiren ekipler motosikletlerden 2'sini buldu.

Kimlikleri belirlenen ve Norveç vatandaşı olduğu belirlenen 4 kişi polislerin adres tespit çalışması sonrasında kaldıkları evde kıskıvrak yakalandı.

Ayrıca baskın yapılan evde yapılan aramada çalıntı motosiklerden diğer 2'si de ele geçirildi. Şüpheliler ise polis tarafından karakola götürüldü. İfadeleri alınan zanlılar yarın mahkemeye sevk edilecek.