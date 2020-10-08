İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Alanya’da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı

Antalya Alanya'da motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 Norveç vatandaşı polis tarafından kaldıkları evde yakalandı.

08 Ekim 2020 Perşembe 23:55
Alanya’da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı
Takip Et:

Antalya Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan Norveç vatandaşı 4 kişi polisin yürüttüğü operasyon sonrasında kaldıkları evde kıskıvrak yakalandı.

İlçe emniyet müdürlüğünde görevli polisler ilçe'de bir çok farklı yerde motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı aldı. Yapılan hırsızlık ihbarını değerlendiren ekipler düğmeye bastı ve o bölgelerde ki kamera kayıtlarını toplayıp tek tek inceledi.

Görüntüleri inceleyen emniyet ekipleri plakası olmayan bir araç içinde 4 kişinin hırsızlık olaylarını yaptığını belirledi. Bu kişilerin kimlikleri ise kısa süre içinde belirlendi.


Çalışmalarını ve incelemelerini derinleştiren ekipler motosikletlerden 2'sini buldu. 

Kimlikleri belirlenen ve Norveç vatandaşı olduğu belirlenen 4 kişi polislerin adres tespit çalışması sonrasında kaldıkları evde kıskıvrak yakalandı.

Ayrıca baskın yapılan evde yapılan aramada çalıntı motosiklerden diğer 2'si de ele geçirildi. Şüpheliler ise polis tarafından karakola götürüldü. İfadeleri alınan zanlılar yarın mahkemeye sevk edilecek.

 

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 23:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MotosikletNorveç Uyruklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca ünlü falezlere yakışmayan görüntüler
Dünyaca ünlü falezlere yakışmayan görüntüler
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Samsun'da pitbull dehşeti
Samsun'da pitbull dehşeti
İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı
İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı
Her derde deva istiridye mantarı pazar tezgahlarına geldi!
Her derde deva istiridye mantarı pazar tezgahlarına geldi!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul yoğun yağışın etkisinde olacak!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul yoğun yağışın etkisinde olacak!

Popüler Haberler

Bay Yanlış yeni bölüm yok mu, bitti mi? Fox TV Bay Yanlış neden yayınlanmıyor?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları
Ziraat Bankası ile sağlanan protokol ile artık kredi çekip emekli olunabilecek
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlar? 2020 2021 Sezonu başlangıç tarihi belli oldu!
BAĞ-KUR prim borcu ödenmez ise neler olur? Bağkur borcuna İcra uygulanır mı?
Torununa bakanlara devlet tarafından 5100 TL destek ödemesi!
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Türkiye il plaka kodları sıralaması ve şehirlerin telefon alan kodları
Memurlar için derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 Memur kadroları ve derece hesaplama işlemleri
Oruç Bozmanın Kefareti Nedir? Oruç Kefareti Cezası Nasıl Ödenir?
EGM İŞKUR ile 9 İlde bekçi alımı yapılacak!
Kuruluş Osman Prenses Adelfa kimdir? PHazal Adıyaman nereli ve kaç yaşında?
ATA AÖF Bütünleme Sınavları Ne Zaman Yapılacak? 2019 ATA AÖF BÜT Sınav Tarihleri
4D kapsamında taşoren çalışanlara 1000 Türk Lirası değerinde seyyanen zam, yüzdelik dilimden yararlanma ve tayin hakkı gelecek!
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!
Serbest meslek kazancı olan kişiler ne kadar vergi ödeyecek?
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2020 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ekim 8 Perşembe

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.