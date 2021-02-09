Alanya Belediyesi, aç olan hayvanlar için beslenme noktaları oluşturdu

Alanya Belediyesi, yaptığı sosyal yardımlarla adından söz ettiren bir belediye. Koronavirüs sebebiyle insanlar, olabildiğince evden çıkmamaya çalışıyor. İnsanların artık evden çıkmamasıyla beraber sokak hayvanları için mama ve su koyan kişi sayısında da azalma yaşandı. Hayvanların aç ve susuz kalmaması için Alan Belediyesi, merkezde ve kırsal yerlerde bulunun mahallelerde beslenme noktaları belirledi. Hafta sonunda yine boş durmadılar ve yayla tarafındaki mahallelere de beslenme noktaları koydular. Beslenme noktalarına, birçok sokak hayvanına yetecek kadar mama bırakıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sokak hayvanlarının bu kış döneminde beslenme sorunu yaşamasından endişe duyduklarını ve bu sebeple beslenme noktaları oluştuklarını ifade etti. Beslenme noktalarına düzenli olarak mama bırakılacağını da ekledi.

