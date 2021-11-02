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Alakart aşçısı işi nedir? Alakart işçisi maaşları ne kadardır?

Alakart aşçısı, restoran, eğlence mekanları, kafe ve hizmet sektöründe müşterinin menüden seçtiği yemekler ile içeceklerin servisini yapan meslek çalışanlarıdır. Peki, alakart aşçısı maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

02 Kasım 2021 Salı 17:12
Alakart aşçısı işi nedir? Alakart işçisi maaşları ne kadardır?
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Alakart aşçısı, restoran, eğlence mekanları, kafe ve hizmet sektöründe müşterinin menüden seçtiği yemekler ile içeceklerin servisini yapan meslek çalışanlarıdır. 

Alakart aşçısı maaşları ne kadardır?

Alakart aşçılarının aylık ortalama maaşları 3060 TL'dir. Bu mesleği yapan kişiler aylık minimum 2826 TL maaş alırken, maksimum 3300 TL alırlar.

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Alakart aşçısı ne iş yapıyor?

Alakart aşçısının yaptığı işler şunlardır;

- Servislerden önce restoranı hazırlamak, masaların ve ortamın temiz tutulmasını sağlamak,

 - Çalışma süresince müşterilere kibar davranmak,

-  Müşterilere menüde yer alan yemek ya da içecekler konusunda tavsiyelerde bulunmak,

 - Siparişleri almak ve mutfağa ya da bara iletmek,

 - Siparişlerin hazırlanmasının ardından uygun bir şekilde müşterilere servis yapmak,

 - Masalarda kalan müşterilerin boş tabak ve bardaklarını toplamak ve masayı temizlemek,

  - Hijyen ve sağlık konusunda hassas olmak,

 - Zaman zaman mutfaktaki ve depodaki malların yeterli olup olmadığını denetlemek ve müdüre eksikleri iletmek.

Alakart aşçısı meslek ana grubu

Hizmet ve satış elemanlarıdır

Meslek alt ana grubu

Kişisel hizmetler veren elemanlardır

Meslek grubu

Aşçılardır

Meslek birim grubu

Aşçılardır

Alakart aşçısı meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 5120.12'dir.


Son Güncelleme: 02.11.2021 17:12
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