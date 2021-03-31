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Alacak verecek meselesi kanlı bitti! 2 kişi can verdi

İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında borç meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar patladı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi can verdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 20:03
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! 2 kişi can verdi
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2 kişini  can verdiği kavga olayı akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler'de yaşandı.

Akşam saatlerinde aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için buluştu.Bir süre konuşan grup fertleri arasında borç yüzünden yine tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde arbedeye dönüştü ve silahlar patladı.

2 kişi can verdi

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarda bulunmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kavga yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede kurşunların hedefi olan 2 kişinin olay yerinde can verdiğini, 2 kişinin ise ağır yaralandığını tespit etti.

Yaralı kişiler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kavga ile ilgili olarak inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 31.03.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBahçelievlerSilahlı Kavga
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