Alacak verecek meselesi kanlı bitti! 2 kişi can verdi

2 kişini can verdiği kavga olayı akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler'de yaşandı.
Akşam saatlerinde aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için buluştu.Bir süre konuşan grup fertleri arasında borç yüzünden yine tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde arbedeye dönüştü ve silahlar patladı.
2 kişi can verdi
Yaralı kişiler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kavga ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 31.03.2021 20:03