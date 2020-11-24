Alaattin Çakıcı'nın babası kimdir? Çakıcı kimin oğlu, babası kim?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Alaattin Çakıcı için “mafya bozuntusu” demesi sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermesi son günlerde gündemi oluşturan haberler arasında yer alıyor. Son olarak yeniden Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Bahçeli, “Bir kez daha söylüyorum Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Şehidimizin arkadaşıdır” dedi.

Alattin Çakıcı’nın son dönemde isminin sıklıkla duyuluyor olması kendisi ve ailesi hakkında araştırmalar yapılmasına neden oldu.

Alaattin Çakıcı kimdir?

Alaattin Çakıcı 1953 senesinde doğmuştur. Ali ve Şakire çiftinin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Alaattin Çakıcı, Trabzon’daki yaşantılarını bir süre sonra ailecek İstanbul’a yönetmişlerdir.

Daha önce hakkında pek çok dava açılan Alattin Çakıcı 1998 senesinden bu yana uzun senelere ulaşan hapis cezaları almıştır. Günümüzde halen adına birçok dava olan Çakıcı’nın son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında yaşanan tartışmada ismi geçmiştir. Kılıçdaroğlu Çakıcı hakkında “mafya bozuntusu” ifadelerini kullanmıştır. Ardından MHP Genel Başkanı ise Çakıcı’yı savunan sözler kullanmıştı.

Alattin Çakıcı’nın babası kimdir?

Alattin Çakıcı’nın babası Ali Çakıcı 53 yaşına kadar Gültepe’de kahvehane işletmiştir. Eski ülkücülerden biri olan Ali Çakıcı iddialara göre 11 Mayısıs 1980 tarihinde komünist bir grup tarafından kahvehanesini düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir.