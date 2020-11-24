İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...
3 liraya düştüğünü duyan akın etti!
Son Dakika
3 liraya düştüğünü duyan akın...

Alaattin Çakıcı'nın babası kimdir? Çakıcı kimin oğlu, babası kim?

Son olarak CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile MHP Lideri Bahçeli arasında yaşanan tartışmalara konu olan Alaattin Çakıcı ve aileis hakkında araştırmalar devam ediyor. Alaattin Çakıcı'nın babası Ali Çakıcı'nın eski ülkücülerden olduğu biliniyor...

24 Kasım 2020 Salı 18:49
Alaattin Çakıcı'nın babası kimdir? Çakıcı kimin oğlu, babası kim?
Takip Et:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Alaattin Çakıcı için “mafya bozuntusu” demesi sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermesi son günlerde gündemi oluşturan haberler arasında yer alıyor. Son olarak yeniden Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Bahçeli, “Bir kez daha söylüyorum Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Şehidimizin arkadaşıdır” dedi.

Alattin Çakıcı’nın son dönemde isminin sıklıkla duyuluyor olması kendisi ve ailesi hakkında araştırmalar yapılmasına neden oldu.

Alaattin Çakıcı kimdir?


Alaattin Çakıcı 1953 senesinde doğmuştur. Ali ve Şakire çiftinin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Alaattin Çakıcı, Trabzon’daki yaşantılarını bir süre sonra ailecek İstanbul’a yönetmişlerdir.

Daha önce hakkında pek çok dava açılan Alattin Çakıcı 1998 senesinden bu yana uzun senelere ulaşan hapis cezaları almıştır. Günümüzde halen adına birçok dava olan Çakıcı’nın son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında yaşanan tartışmada ismi geçmiştir. Kılıçdaroğlu Çakıcı hakkında “mafya bozuntusu” ifadelerini kullanmıştır. Ardından MHP Genel Başkanı ise Çakıcı’yı savunan sözler kullanmıştı.

Alattin Çakıcı’nın babası kimdir?

Alattin Çakıcı’nın babası Ali Çakıcı 53 yaşına kadar Gültepe’de kahvehane işletmiştir. Eski ülkücülerden biri olan Ali Çakıcı iddialara göre 11 Mayısıs 1980 tarihinde komünist bir grup tarafından kahvehanesini düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir.



Son Güncelleme: 24.11.2020 19:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alaattin ÇakıcıAli ÇakıcıDevlet BahçeliKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 liraya düştüğünü duyan akın etti!
3 liraya düştüğünü duyan akın etti!
Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı
Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 yaralı
Kahreden kaza! Özür dilemek için indi, canından oldu
Kahreden kaza! Özür dilemek için indi, canından oldu
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki genç: 'Canıma tak etmişti'
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki genç: 'Canıma tak etmişti'
Yeni Zigana tünelinde iş kazası: 1 ölü
Yeni Zigana tünelinde iş kazası: 1 ölü
Görev yaparken doğum iznine ayrılan genç öğretmen, koronavirüse yenik düştü
Görev yaparken doğum iznine ayrılan genç öğretmen, koronavirüse yenik düştü

Popüler Haberler

Alaattin Çakıcı'nın babası kimdir? Çakıcı kimin oğlu, babası kim?
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nur Erkul kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Alper Saldıran kimdir? Uygar karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu'nun hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
TRT 1 Masumlar Apartmanı konusu ve dizi oyuncuları
Menajerimi Ara dizisi Barış kimdir? Deniz Can Aktaş
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Saç ekimi fiyatları ve Saç ekim yöntemleri
Diş kaplama güncel ücretleri ne kadar oldu? Porselen zirkonyum seramik laminate gibi diş kaplama yöntemleri Diş kaplama işlemiyle ve fiyatları
Elektrik faturası yüksek gelenler için öneriler! Öneri listemizi uygulayarak ciddi düşüşler sağlayın
20 Eylül 2019 Cuma Günlük Burç Yorumları - Astrolojik Falınıza Göre Bugün Sizi Neler Bekliyor?
Wikipedia erişim yasağı ne zaman kalkıyor? Girişler ne zaman açılacak?
Menajerimi Ara Nejat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Erol Ozan Ayhan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Aktif rasyosu ne demek, kelime anlamı nedir? Bankacılıkta aktif rasyosu ne demektir?
2020 Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi
Masumlar Apartmanı Neriman kimdir? Gizem Katmer biyografisi
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 24 Kasım 2020 Salı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.