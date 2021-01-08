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Akvaryum balıkları nasıl beslenir? Akvaryum balığı besleme yöntemleri

Balık besleyen ve beslemeyi düşünen kişiler, balıklarını nasıl besleyeceklerini araştırmaya başladılar. Balıkları beslemek için hangi yemlerin tercih edilmesi gerektiği en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda

08 Ocak 2021 Cuma 23:11
Akvaryum balıkları nasıl beslenir? Akvaryum balığı besleme yöntemleri
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Balık besleyen çoğu kişi balıklarını nasıl besleyeceği konusunda fikir sahibi olmak istemektedirler. Balıkların türüne göre verilecek olan yem türlerinin neler olduğu merak edilmeye başlandı.

Akvaryum balıklarının beslenme şekilleri türlerine göre değişir. Yanlış yemek ve aşırı besleme, balık sahiplerinin yaptığı en yaygın hatalardan bazılarıdır ve ciddi sorunlara neden olabilir. Doğru beslenmeyi, ideal yiyecek miktarını ve miktarını öğrenirseniz balık beslemenin çok kolay olduğunu göreceksiniz. Akvaryum balıklarının nasıl besleneceği sorusuna cevap arıyorsanız, bilmeniz gereken ilk şey balığın hangi türe ait olduğudur. Diyete bağlı olarak balıklar üçe ayrılır: otoburlar, etoburlar ve omnivorlar (hem etoburlar hem de otoburlar).

Beslenme şekillerine göre akvaryum balığı nasıl beslenir?

Otobur akvaryum balıkları

Silver Dolar, otçul Piranha, Farowella, Pacu, Myleus, Tropheus, Molly ve Afrika Çiklet otçul balıkların bazı önekleridir. Bu balıklar vejetaryendir ve bitki besinlerini yerler. Otçul balıklar çoğunlukla yeşil taze sebzelerle veya ticari balık yemleriyle beslenir. Taze sebze olarak; Marul, kabak, ıspanak, bezelye verebilirsiniz. Hazır balık yeminde bitkisel pul yem, tablet yem, yosun içeren yem tercih edilebilir. Yem satın alırken, malzemelerini kontrol edip hangi balık türlerine uygun olduğunu görürseniz, balığınızı beslemek için en ideal yöntemi bulabilirsiniz. Balığınızı beslerken düzenli aralıklarla beslenmenizi değiştirmeyi ihmal etmeyin.

Omnivor akvaryum balıkları

En çok sayıda akvaryum balığı türü, omnivor bir diyete sahiptir. Hem etoburları hem de otçulları yerler. Auratus Cichlid, Angelfish, Goldfish, Scavenger Fish, Gourami, Guppy, Zebra Cichlid gibi balıklar omnivorlardır. Bu balıkların çoğu her türlü yiyeceği yerler. Bazı omnivorlarda canlı yem ve protein besinleri baskındır. Balık türüne bağlı olarak pelet, pul ve tablet gibi seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz. Solucanlar, canlı veya kıyılmış balıklar, böcekler ve kabuklular sağlayarak çeşitli bir diyet sağlanması önerilir.

Etobur balıklar

Daha az balık sadece etobur olmaktadır. Blue Acara, Frontoza, Kakadu, Etçil Pirana, Kalem Balığı, Jack Dempsey Cichlidleri, Beta gibi balıklar proteinle beslenmelidir. Hazır yem olarak pul veya tabletlerle servis edilebilir. Solucan, artemia yumurtaları, tubifex kurdu, kan kurdu gibi canlı veya kurutulmuş yemler de verilebilir. Alınan yemeğin balığın ihtiyacını karşılamaya yeterli olması çok önemlidir. Etçil balıklar için yiyecek satın alırken protein içeriğini kontrol edin. Etçil balıklar %45 - %70 protein içeren yemlerle beslenmelidir.

Balıkların ağız yapısına uygun besleme

Balık türlerinin farklı ağız yapıları vardır. Balıkları olabildiğince düzgün beslemek için ağız yapısını ve yüzme davranışlarını da hesaba katmalısınız. Yüzen, batan, yavaş batan veya koparılarak yenilenen yemler arasından balığınız için doğru olanı seçin. Yüzeyden beslenen balıklar, ağızları yukarı bakacak şekilde suyun orta ve üst kısımlarında yüzerler. Bu tür balıklar pul pul, granül ve pelet yemlerle beslenebilir. Ağzı aşağı dönük olan balıklar dipte vakit geçirirler. Dip beslenme için en uygun seçenek, daha ağır haldeki tablet yiyeceklerdir.

Akvaryum balıklarının beslenme sıklığı

Doğru şekilde beslenecek yem türünün nasıl seçileceğini anlattık. Akvaryum balıklarının nasıl besleneceğine dair cevaplar ararken, beslenme sıklığının önemi unutulmamalıdır. Balıkları besleme sıklığı, balığın türüne bağlı olabilir. Bununla birlikte, beslemenin en güvenli yolu günde bir veya iki kez olmaktır. İki kez beslenmek istiyorsanız günlük beslenme miktarını sabah ve akşam olarak ikiye ayırabilirsiniz.

Balıkları besleme sıklığı, yaşam döngüsünün aşamasına da bağlı olabilir. Kuluçka döneminde veya civciv döneminde özel yemlerle beslenecek ve daha sık beslenecektir. Onlara ihtiyaç duydukları yiyecekleri en doğru şekilde temin etmek için, evcil hayvan ürünleri satan mağazalardan balık türlerine ve mevcut koşullarına uygun çeşitli yemleri kolayca temin edebilirsiniz.

Balık beslerken dikkat edilmesi gerekenler

Balık türüne göre kullanılabilecek yem türünü öğrenip elde ettikten sonra sıra bir beslenme rutini oluşturmaya gelir. Balığın evde beslenmesinden kimin sorumlu olduğu konusunda bir anlaşmaya varmalısınız. Akvaryum balıklarını beslemedeki en yaygın hatalardan biri aşırı beslemedir. Birbirinden habersiz iki kişinin gün içinde balık beslemesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Balığın tok olup olmadığını dışkılama sıklığına göre değerlendirebilirsiniz. Suyu önceden değiştirmeniz gerekirse, fazla yem olabilir.

Tek bir besleme türü kullanmaktan kaçının. Yemi düzenli aralıklarla değiştirebilir, haftanın belirli günlerinde beslenmesine taze sebze, deniz yosunu, taze veya kurutulmuş et türevlerini ekleyebilirsiniz.

Kurutulmuş balığın akvaryum içerisine koyulduktan sonra 3-5 dakika içerisinde yenebileceğinden emin olun.

Pelet yemleri ile beslemeden önce 10 dakika bekletin. Bu nedenle balığın kanının şişmesini ve sindirim sorunlarına neden olmasını engelleyebilirsiniz.

Farklı balık türlerini aynı yerde beslemek istiyorsanız, lütfen balığı doğru beslemeye dikkat edin.



Son Güncelleme: 08.01.2021 23:11
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Anahtar Kelimeler:
AkvaryumBalıkYemBeslenme
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